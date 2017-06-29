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В Израиле

10-й канал: тюремный блок, в котором отбывал наказание Эхуд Ольмерт, будет закрыт

время публикации: 22:09 | последнее обновление: 22:09 блог версия для печати фото
10-й канал: тюремный блок, в котором отбывал наказание Эхуд Ольмерт, будет закрыт

На совещании, которое проходило в канцелярии юридического советника правительства, представители прокуратуры уведомили, что они не будут подавать апелляцию на решение комиссии Управления тюрем об условно-досрочном освобождении экс-главы правительства Эхуда Ольмерта.

Таким образом, экс-премьер выйдет из тюрьмы в воскресенье, 2 июля. 10-й канал ИТВ сообщил, что 10-й блок тюрьмы "Маасиягу", в котором сидел Эхуд Ольмерт, по всей видимости, будет закрыт. Все заключенные, отбывающие в нем наказание, в том числе бывший главный раввин Израиля Йона Мецгер, бывший мэр Рамат-Гана Цви Бар, будут переведены в другие камеры или тюрьмы.

В соответствии с решением комиссии ШАБАС, после освобождения Эхуд Ольмерт посвятит себя волонтерству в двух общественных организациях "Лекет Исраэль" и "Эзер ла марпе". В отличие от Моше Кацава, также находящегося в статусе условно освобожденного, на Эхуда Ольмерта не будут наложены ограничения во времени пребывания вне дома. Два раза в месяц Ольмерт должен будет являться в полицию на поверку.

Как сообщалось ранее, просьба об УДО была подана 24 августа 2016 года. Она изначально касалась дела Holyland, по которому Ольмерт был приговорен к 18 месяцам тюремного заключения. В сентябре 2016 года Верховный суд отклонил апелляцию, поданную бывшим премьер-министром на приговор по "делу Талански", по которому он был приговорен к восьми месяцам заключения. Этот срок был прибавлен к сроку по делу Holyland.

Обсуждение просьбы об УДО проходило на фоне проверки новых подозрений в отношении Ольмерта. 15 июня полиция произвела обыск в здании издательства "Едиот сфарим". Обыск проводился в связи с началом расследования подозрений, согласно которым отбывающий тюремный срок экс-премьер незаконно хранил в камере секретную документацию, касающуюся безопасности государства.

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