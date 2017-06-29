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29 июня будет опубликовано решение по просьбье Эхуда Ольмерта об условно-досрочном освобождении

время публикации: 08:19 | последнее обновление: 08:47 блог версия для печати фото
Эхуд Ольмерт
Материалы по делу Эхуда Ольмерта
Тюрьма "Маасиягу"

В четверг, 29 июня, комиссия по освобождению при Службе охраны тюрем огласит вердикт в отношении просьбы бывшего премьер-министра Эхуда Ольмерта об условно-досрочном освобождении.

Как сообщалось ранее, просьба об УДО была подана 24 августа 2016 года. Рассмотрение просьбы состоялось 17 июня, и прокуратура категорически возражала против досрочного освобождения экс-премьера.

Просьба об УДО изначально касалась дела Holyland, по которому Ольмерт был приговорен к 18 месяцам тюремного заключения. В сентябре 2016 года Верховный суд отклонил апелляцию, поданную бывшим премьер-министром на приговор по "делу Талански", по которому он был приговорен к восьми месяцам заключения. Этот срок был прибавлен к сроку по делу Holyland.

Обсуждение просьбы об УДО проходит на фоне проверки новых подозрений в отношении Ольмерта. 15 июня полиция произвела обыск в здании издательства "Едиот сфарим". Обыск проводился в связи с началом расследования подозрений, согласно которым отбывающий тюремный срок экс-премьер незаконно хранил в камере секретную документацию, касающуюся безопасности государства.

Предполагается, что речь идет о документах, которые было запрещено выносить из канцелярии премьер-министра, и они использовались Ольмертом для написания книги, над которой он работал в тюрьме.

20 июня Эхуд Ольмерт был доставлен в тюремную больницу с жалобами на сильные боли в груди и слабость. Он оставался под наблюдением врачей на протяжении недели.

Напомним, что 27 марта пресс-служба канцелярии президента Реувена Ривлина опубликовала сообщение о том, что глава государства отклонил просьбу бывшего премьер-министра об амнистии.

В сообщении канцелярии главы государства говорилось, что доводы, приведенные в просьбе об амнистии, рассматривались судом перед тем, как было принято решение о наказании бывшего премьер-министра. В просьбе об амнистии, подававшейся в канцелярию Ривлина, речь шла об "утрате Ольмертом всякого статуса в обществе", а также о "многочисленных заслугах Эхуда Ольмерта в области безопасности государства".

В окружении Ривлина отметили, что в обращении не было какой-либо новой информации, которая давала бы основания для немедленного освобождения Ольмерта.

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Комиссия ШАБАСа рассмотрит просьбу Ольмерта об условно-досрочном освобождении







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Четверг, 29 июня 2017 г.
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