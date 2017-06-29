52-летний житель Иерусалима подозревается в изнасиловании сыновей

52-летний житель Иерусалима задержан полицией по подозрению в сексуальных домогательствах к своим детям.

Жалобу в полицию подали трое сыновей подозреваемого. Молодые люди в возрасте от 24 до 26 лет, сообщили, что с детства подвергались сексуальным домогательствам со стороны отца. В полицию они решили обратиться после того, как им стало известно, что отец стал домогаться и насиловать их младших братьев пяти и семи лет.

Сразу после регистрации жалобы и предварительной проверки полиция передала информацию о происходящем в семье мужчины в социальные службы.

Пресс-служба полиции сообщила, что срок задержания мужчины продлен до 3 июля.