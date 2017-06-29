Опрос: русскоязычные женщины в Израиле являются феминистками, отказываясь ими называться

Пресс-служба организации "Наше наследие – демократическая Хартия" сообщает, что исследователи института "Панелс", проведя опрос по заказу организации, пришли к выводу, что большинство женщин, родившихся в странах бывшего СССР, пугает и отталкивает не само феминистическое движение, а термин "феминизм".

В опросе приняли участие 502 женщины в возрасте от 25 лет и старше, репатриировавшиеся из стран бывшего СССР, начиная с 1989 года.

Оказалось, что большинство опрошенных женщин не готовы причислять себя к феминисткам. И это несмотря на то, что для 37% опрошенных женщин феминизм – это "борьба за равенство между мужчинами и женщинами", а для 25% женщин, феминизм – это "движение за права женщин".

Несмотря на то, что более 70% опрошенных согласились с утверждением о том, что феминизм сильно улучшил положение женщин в обществе в последние сто лет, а более 80% согласились с тем, что женщины получили большое количество прав благодаря феминистскому движению, женщины в возрасте 55 лет и старше больше всего согласны с тем, что феминизм вреден, как для мужчин, так и для женщин и приводит к одиночеству и недовольству жизнью.

Самое интересное, что 49% опрошенных женщин категорически отказались определить себя феминистками, согласившись, тем не менее, со всеми основными принципам феминизма, влияющими на повседневную жизнь: равноправие, отсутствие дискриминации на рабочем месте, равенство в семье и т.д.

Кроме того, выясняется, что женщины с большим достатком легче причисляют себя к феминисткам, чем те женщины, доход которых ниже среднестатистического.

Подавляющее большинство опрошенных согласились с тем, что государство должно изменить систему дошкольного образования таким образом, чтобы женщины могли спокойно работать и жить экономически самостоятельной жизнью. Однако, те же самые женщины не согласились с тем, что такое требование имеет отношение к феминизму.

Еще один интересный результат: замужние женщины чаще соглашались с утверждением, что семья и материнство – два фактора, мешающие карьерному равноправию женщин. Незамужние и разведенные женщины не соглашались с этим утверждением.

Комментируя результаты исследования, генеральный директор "Нашего наследия" д-р Юлия Землинская объяснила, что считает результаты опроса как положительными, так и отрицательными.

"К сожалению, феминизм как термин сыскал себе дурную славу и, в силу различных социологических причин, не пользуется большой популярностью среди русскоязычных женщин в Израиле. Однако, радует то, что, не называя себя феминистками, подавляющее большинство женщин во всех возрастных категориях согласны с большинством принципов женского равноправия в обществе. Это практический показатель намного важнее", - считает Землинская.

На прошлой неделе в Тель-Авиве прошла конференция "Женская территория 2017", организованная "Нашим наследием" при поддержке тель-авивской мэрии и посольства США в Израиле. В конференции приняли участие депутаты Кнессета, общественные деятели и представители правозащитных организаций.





