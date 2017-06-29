Полиция просит помощи в розыске подозреваемого в серии ограблений банков

В четверг, 29 июня, полиция Израиля обратилась к населению с просьбой о помощи в розыске подозреваемого в серии ограблений банков в районе Гуш-Дана.

В сообщении пресс-службы правоохранительных органов говорится, что в этих преступлениях подозревается 66-летний Альберт Хен.

Приметы подозреваемого: рост 160 см, худощавый, имеет залысину. Чаще всего ходит с щетиной.

Полиция просит граждан, обладающих информацией, которая поможет задержать подозреваемого, звонить по телефону 03-5555222 или в "мокед 100".





