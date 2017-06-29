Стрельба недалеко от Хадеры, ранен 53-летний мужчина

В результате стрельбы недалеко от Хадеры ранен 53-летний мужчина.
Инцидент произошел вечером в среду, 28 июня, рядом с кибуцем Регавим, на территории регионального совета Менаше.
Медики прибывшей на место происшествия бригады скорой помощи "Маген Давид Адом" оказали пострадавшему первую помощь и доставили его с ранением верхней части туловища в больницу "Гилель Яффе" в Хадере.
Состояние раненого оценивается врачами как "средней степени тяжести".
Полиция приступила к расследованию инцидента. Обстоятельства, при которых был ранен мужчина, выясняются.