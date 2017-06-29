14-летний подросток доставлен в больницу в тяжелом состоянии после укуса гадюки

Возле мошава Яд-Биньямин в округе Лахиш гадюка укусила 14-летнего подростка. В тяжелом состоянии он был доставлен в больницу "Каплан" в Реховоте.

Врачи пытаются стабилизировать состояние пациента, у которого началась сильная аллергическая реакция.

Следует помнить, что при укусе гадюки следует немедленно ехать в больницу. По дороге важно, не двигать укушенной конечностью, так как это ускоряет поступление яда в организм. Следует много пить. Недопустим прием спиртных напитков.

Медики также рекомендуют при выезде на природу соблюдать правила, которые помогают сократить риск нападения ядовитых змей. В частности, рекомендуется совершать прогулки в закрытой высокой обуви. Строго запрещается передвигать камни, а также не рекомендуется садиться на них. Следует избегать прогулок в темное время суток, особенно в местах с высокой растительностью и кустарниками. Особую осторожность следует проявлять возле источников воды.