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В Израиле

В районе Бейт-Лехема разбился разведывательный мини-БПЛА ЦАХАЛа

время публикации: 18:23 | последнее обновление: 19:00 блог версия для печати фото
В районе Бейт-Лехема разбился разведывательный мини-БПЛА ЦАХАЛа

В четверг, 29 июня, пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в районе Бейт-Лехема во время выполнения оперативного задания разбился израильский разведывательный мини-БПЛА Skylark.

Обломки беспилотника были найдены и эвакуированы военнослужащими ЦАХАЛа.

Согласно сообщению армейской пресс-службы, нет угрозы, что какая-либо секретная информация попадет в чужие руки.

Предыдущий инцидент подобного рода был зафиксирован 22 мая, когда Skylark разбился на юге Ливана.

Весной 2013 года в интервью NEWSru.co.il майор Дуду Габай, который отвечает в ЦАХАЛе за разработку мини-БПЛА и курирует оснащенное Skylark подразделение "Небесные всадники", говорил: "Мы осознаем, что надежность нашей системы не самая высокая, и знаем, что летательный аппарат может упасть на землю или потеряться. Но никакого оперативного ущерба при этом не наносится. С технологической точки зрения, падение БПЛА ничем не угрожает".



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