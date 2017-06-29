Путеводитель по субботнему общественному транспорту в Израиле

В связи с требованием депутатов Кнессета от религиозных партий полностью прекратить работу общественного транспорта по субботам, был подготовлен материал, в котором рассказано о том, в каких израильских городах такие маршруты действуют, когда они отправляются и возвращаются, где находятся остановки и сколько стоит проезд.

Несколько общественных организаций и муниципалитетов осуществляют гражданские перевозки для удобства населения, и спрос на них постоянно растет. Перед вами – полный гид израильского общественного транспорта, работающего в выходной день.

Организация "Ша-бус" осуществляет перевозки по нескольким маршрутам в пятницу вечером. Эти маршруты предназначены, в первую очередь, для молодежи, отправляющейся повеселиться. Но не только. Действуют также маршруты из Маале-Адумим в Иерусалим (с 20 часов вечера в пятницу до 4 утра в субботу) и из Цур-Адасы в Иерусалим (отправление в 22:00, возвращение в 3:00). Вдобавок, есть автобус, едущий из Рош а-Аина через Рамат а-Шарон в Тель-Авив. Он выезжает в 22:00 и возвращается обратно в 2:30.

В субботу утром в 10:00 автобус организации "Ша-бус" выезжает из Маале-Адумим в Иерусалим, а в 10:30 он продолжает движение из центра Иерусалима в Тель-Авив. Возвращение в 16:30 с тель-авивского пляжа "Фришман".

В ближайшие выходные начнет работу новый маршрут, который протянется от "Синема-сити" в Ришон ле-Ционе до Холона и далее в Тель-Авив. Автобус будет выезжать в субботу утром и возвращаться во второй половине дня.

Подробную информацию о маршрутах движения автобусов можно получить на интернет-сайте организации "Ша-бус" и на ее странице в социальной сети Facebook. Там же стоит заранее заказать места на междугородние рейсы.

Расположение автобусных остановок в каждом городе можно найти на карте, имеющейся на интернет-сайте организации. Для этого нужно выбрать интересующий вас город.

Стоимость проезда по маршруту Рош а-Аин – Тель-Авив в обе стороны – 20 шек. Иерусалим – Тель-Авив и обратно – 25 шек. В остальных маршрутах цена такая же, как в городском общественном транспорте – 5 шек. 90 аг.

Организация "Ноа-Тануа" осуществляет субботние перевозки по нескольким маршрутам в Гуш-Дане. 63 маршрут проходит по Рамат-Гану, Гиватаиму и Тель-Авиву, маршрут номер 18 соединяет Бат-Ям, Яффо и Тель-Авив.

Проект нуждается в финансировании, и стоимость проезда в автобусе – 9 шек. Платить нужно с помощью аппликации HopOn, инструкцию можно прочесть на интернет-сайте организации "Ноа-Тануа".

Есть также 61 маршрут из Рамат-Гана в Тель-Авив и автобус, соединяющий Беэр-Шеву с побережьем Ашкелона.

Автобусы этой организации развозят пассажиров с утра субботы и до вечера. Дополнительную информацию о маршрутах движения автобусов можно получить на интернет-сайте организации "Ноа-Тануа" и на ее странице в социальной сети Facebook.

Муниципалитет Холона осуществляет в летние месяцы бесплатные перевозки в Тель-Авив и обратно в ночь с пятницы на субботу. В этом году муниципальный автобус 489 маршрута будет работать по пятницам с 30 июня до 25 августа. Отправление из Холона с 23:00 до 1:00. Автобус будет останавливаться рядом с популярными зонами отдыха в Холоне и Тель-Авиве. В обратном направлении этот марщрут ходит с 1:00 до 4:00 каждые полчаса.

В Раанане в последние годы по субботам также действуют муниципальные пассажирские перевозки. Точную информацию о маршрутах движения автобусов по городу можно получить на интернет-сайте муниципалитета Раананы и на его странице в социальной сети Facebook. Услуга предоставляется преимущественно в летние месяцы. Автобусы бесплатные.

Муниципалитет Герцлии также осуществляет "челночные" бесплатные перевозки из города на морское побережье. Автобусы отправляются каждые полчаса с 8 утра до 16 часов по субботам. Каждый час подается микроавтобус, приспособленный для нужд пассажиров с физическими ограничениями. Подробности о маршрутах движения автобусов по городу можно получить на интернет-сайте муниципалитета Герцлии.

Внутригородской общественный транспорт по субботам

Помимо субботних перевозок, осуществляемых муниципалитетами и общественными организациями, существуют маршруты крупных автобусных компаний. Эти автобусы отправляются реже, чем в будние дни, и число мест в них ограничено. Действуют они тоже лишь в некоторых регионах. Например, в Хайфе, с ее смешанным еврейско-арабским населением, есть общественный транспорт по субботам. Автобусы отправляются преимущественно с центральной автостанции и проходят по кварталам Хадар и Неве-Шаанан. Один из маршрутов заезжает в расположенный рядом с Хайфой город Нешер. По пятницам общественный транспорт в Хайфе прекращает работу примерно за час до наступления шаббата и возобновляет ее с 21:30-22:00 до 04:00-05:00. В субботу утром в 9:30 автобусы вновь начинают ходить. На протяжении субботнего дня транспорт работает по сокращенному графику, но в летние месяцы число автобусов по маршрутам, ведущим из центра и окраин на пляжи, увеличивают. Хайфская подземка "Метронит", проходящая под всем Нижним городом, работает 24 часа 7 дней в неделю, включая субботы и праздники. Полный перечень и расписание маршрутов хайфских субботних автобусов можно получить на сайте компании "Эгед".

Общественный транспорт по субботам работает также в Эйлате, но по сокращенному графику и по маршрутам, отвечающим, в первую очередь, потребностям туристов. Однако ряд маршрутов имеет лицензию на въезд в город после наступления субботы и до ее окончания. 15 автобусный маршрут соединяет Эйлат с контрольно-пропускным пунктом Таба.

Работает общественный транспорт по субботам в Нацрате, Нацрат-Илите, Умм эль-Фахме. В большинстве городов и деревень Галилеи с нееврейским населением по субботам также ходят автобусы. В общей сложности, по субботам действуют сотни автобусных маршрутов.

Маршруты крупных автобусных компаний не обслуживаются по субботам (за исключением ряда маршрутов в Хайфе, о которых мы рассказали выше). При этом, на практике некоторые автобусы нарушают субботу. Особенно, в летние месяцы, когда суббота заканчивается поздно. Так, автобусы 18 маршрута компании "Дан" выезжают из Бат-Яма в Тель-Авив в 18:25 – задолго до окончания субботы. В руководстве компании говорят по этому поводу, что "Дан" действует, в соответствии с лицензией министерства транспорта".

В общей сложности, на январь 2016 года в Израиле насчитывалось 376 автобусных маршрутов, работавших по субботам, в соответствии с лицензией министерства транспорта. "В израильском обществе имеется широкий консенсус (более 70% населения) по вопросу субботнего общественного транспорта в городах с большинством секулярного населения, – подчеркивает Эяль Акерман, из организации "Свободный Израиль" ("Исраэль Хофшит"), которая на протяжении последних лет борется за общественный транспорт в субботу. – И этот показатель растет из года в год. Не удивительно, что в последние два года мы наблюдаем множество частных инициатив, пытающихся заполнить серьезный системный вакуум, вызванный отсутствием базисных услуг населению". Что может быть проще и понятнее необходимости в общественном транспорте по выходным дням? "Во всех западных странах по выходным работает общественный транспорт, и так должно быть и в Израиле, – уверен Акерман. – Автобусы должны ходить в городах, где большинство населения этого хочет, учитывая при этом чувства всех жителей".

Кроме автобусов, во многих городах Израиля по выходным дням курсируют маршрутные такси, имеющие соответствующее разрешение министерства транспорта. Полный список их маршрутов и остановок можно получить на сайте министерства транспорта.

Материал предоставлен организацией "Свободный Израиль". Информация была опубликована на сайте "Мако". Автор: Мор Леви