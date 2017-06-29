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Ynet: в августе Израиль посетит генеральный секретарь ООН

время публикации: 06:50 | последнее обновление: 06:54 блог версия для печати фото
Антониу Гутерриш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в августе планирует посетить Израиль и Палестинскую автономию, сообщает сайт Ynet со ссылкой на собственные источники. Пресс-служба ООН пока не комментирует эту информацию.

В сообщении сказано, что Гутерриш встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу, президентом Реувеном Ривлиным и руководителями силовых структур. Он также намерен побывать в мемориальном комплексе "Яд ва-Шем".

В программе визита Антониу Гутерриша посещение Палестинской автономии и встречи с руководством ПНА.

Это будет первый визит Гутерриша в Израиль и ПА после вступления в должность генсека ООН 1 января 2017 года.

Антониу Гутерриш. Краткая биографическая справка

Антониу Гутерриш родился в Лиссабоне в 1949 году. Получил высшее образование в Высшем техническом институте, где преподавал с 1973 по 1975 год и был связан с некоторыми молодёжными католическими движениями. В 1974 году занялся политикой, присоединившись к Социалистической партии Португалии. В 1992 году стал генеральным секретарём партии, а c 1995 по 2002 год возглавлял правительство Португалии.

На протяжении десяти лет, с 2005 по 2015 год, работал Верховным комиссаром ООН по делам беженцев. Помимо родного португальского языка также владеет испанским, французским и английским языками.

Утвержден на должность генерального секретаря ООН 13 октября 2016 года. Вступил в должность 1 января 2017 года.

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