Предъявлено обвинение военнослужащему, задержанному за хищение оружия

В четверг, 29 июня, военная прокуратура предъявила обвинение военнослужащему, который был задержан по подозрению в хищении оружия с базы и продаже его криминальным элементам.

Согласно опубликованной информации, двое жителей севера Израиля, обратились к военнослужащему и предложили приобрести у него автоматическую винтовку M-16 за тысячи шекелей. Сделка была осуществлена в апреле.

Одновременно с подачей обвинительного заключения военная прокуратура попросила продлить срок содержания задержанного под стражей до окончания суда.