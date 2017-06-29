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Предъявлено обвинение военнослужащему, задержанному за хищение оружия

время публикации: 16:05 | последнее обновление: 16:05 блог версия для печати фото
Предъявлено обвинение военнослужащему, задержанному за хищение оружия

В четверг, 29 июня, военная прокуратура предъявила обвинение военнослужащему, который был задержан по подозрению в хищении оружия с базы и продаже его криминальным элементам.

Согласно опубликованной информации, двое жителей севера Израиля, обратились к военнослужащему и предложили приобрести у него автоматическую винтовку M-16 за тысячи шекелей. Сделка была осуществлена в апреле.

Одновременно с подачей обвинительного заключения военная прокуратура попросила продлить срок содержания задержанного под стражей до окончания суда.

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Четверг, 29 июня 2017 г.
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