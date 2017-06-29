"Байт Иегуди" продвигает закон о Иерусалиме вопреки возражениям Нетаниягу

Министр юстиции Айелет Шакед ("Байт Иегуди") вынесла на рассмотрение межминистерской комиссии по законодательству законопроект "о Иерусалиме". Эту информацию редакции NEWSru.co.il подтвердили в канцелярии министра юстиции.

Законопроект будет вынесен на рассмотрение комиссии вопреки намерению премьер-министра Биньямина Нетаниягу заморозить продвижение этой законодательной инициативы, представленной партией "Байт Иегуди". Напомним, что в соответствии с законопроектом, решение о разделе Иерусалима может быть принято не менее чем 80 депутатами Кнессета.

Формальным автором законопроекта является депутат Шули Муалем-Рафаэль ("Байт Иегуди"), однако под ним подписаны главы всех коалиционных фракций за исключением Давида Битана ("Ликуд"). В то же время, несколько депутатов от "Ликуда" поставили свои подписи под законопроектом.

Данный законопроект является почти точной копией законопроекта, который был выдвинут в Кнессете 17 созыва депутатом "Ликуда" Гидеоном Сааром. Тогда под законопроектом поставили свои подписи Биньямин Нетаниягу, Гилад Эрдан, Исраэль Кац, Юлий Эдельштейн, Моше Кахлон, Юваль Штайниц. В ответ на обращение NEWSru.co.il Гидеон Саар отказался комментировать эту инициативу "Байт Иегуди".

В "Ликуде" утверждают, что речь идет о популистском законопроекте, цель которого принести Беннету политические дивиденды за счет "Ликуда".

Руководство коалиции отказалось предоставить этому законопроекту приоритет. Портал Walla цитирует источники в правящей партии, по словам которых этот законопроект не будет рассматриваться комиссией.

Глава "Сионистского лагеря" Ицхак Герцог также подверг эту законодательную инициативу резкой критике. "Беннет своими руками разрушает шансы на мир и уничтожает мирный процесс, - заявил глава оппозиции. - Того, кто в такой непростой момент выдвигает подобную беспочвенную инициативу, не интересует Иерусалим. Все, что его занимает – это стремление разрушить любой шанс на мирный процесс и на обеспечение будущего Израиля, как еврейского и демократического государства".

"На практике именно Нетаниягу делит Иерусалим, а мы объединим его в рамках политического урегулирования", - добавил Герцог.

В ответ Нафтали Беннет заявил: "Единственный способ добиться стабильного мира – это сразу дать понять, что Иерусалима не является темой для переговоров".