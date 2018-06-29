Музей в Рамат-Гане после продажи "Портрета Цетлиной" Серова: в ожидании перемен

В конце 2019 года на проспекте Аба Гилель в Рамат-Гане, где сейчас находится Музей израильского искусства, должен быть открыт музейный комплекс, включающий в себя в том числе парк, который будет соединять территорию комплекса с парком Яркон, и отстроенные студии художников Йосефа Константиновского и Аарона Каханы, а также скульптора Натана Раппопорта.

Сам Музей израильского искусства, который уже наполовину разрушен в ходе строительных работ, будет отремонтирован и расширен. В музее будут достроены два этажа, построен концертный зал, открыты кафе и ресторан. В новые помещения, согласно замыслу авторов проекта, должны также переехать Музей русского искусства и Музей искусства Дальнего Востока, которые уже много лет ютятся в одном небольшом здании.

Вся территория музейного комплекса будет занимать около 3 тысяч квадратных метров – вдвое больше, чем в настоящее время.

Проект разрабатывается престижным архитектурным агенством "Эфрат-Ковальски", которое ранее, в частности, отвечало за реновацию Музея Израиля.

Этот амбициозный проект был утвержден несколько лет назад благодаря получению денег от продажи "Портрета Марии Цетлиной" кисти Валентина Серова.

Бюджет проекта, как сообщила редакции NEWSru.co.il пресс-служба муниципалитета Рамат-Гана, составляет 47 миллионов шекелей, – ровно столько, сколько было выручено за "Портрет Цетлиной".

"Портрет Марии Цетлиной" Серова был продан на аукционе Christie's в Лондоне осенью 2014 года, несмотря на протесты израильской общественности.

Картина была продана за 9.266.500 фунтов стерлингов – гораздо выше оценочной стоимости, которая составляла от полутора до двух с половиной миллионов фунтов стерлингов. Покупатель картины пожелал остаться неизвестным, во время торгов в зале была слышна русская речь.

Интересно, что даже по прошествии четырех лет имя покупателя не называется. Более того, все это время картина Серова ни разу не была показана, нигде не выставлялась, и о ее судьбе, по словам искусствоведов, ничего не известно, хотя когда картина находится в частной коллекции, к которой нет доступа у широкой публики, это может отрицательно повлиять на ее ценность.

Продавцом шедевра великого российского портретиста выступал муниципалитет Рамат-Гана, который, по словам тогдашнего заместителя мэра города Муки Абрамовица, таким образом пытался помочь музею, находящемуся в плачевном состоянии. Как заверял Абрамовиц нашу редакцию, вся прибыль от продажи картины должна была пойти на расширение и реконструкцию музея.

Корреспондент NEWSru.co.il, недавно побывавший в музее, нашел его в таком же состоянии, как четыре года назад. В музее не было ни одного посетителя, помимо пары, занимавшейся в одном из залов восточной гимнастикой, а экспозиционный зал, как и раньше, вмещал только малую долю картин из коллекции Цетлиных. Исчез даже охранник, приставленный к музею после скандальной продажи "Портрета Марии Цетлиной".

По словам источника редакции NEWSru.co.il, пожелавшего остаться анонимным, муниципальные власти как не предпринимали, так и не предпринимают попыток рекламировать музей, а все предложения по привлечению широкой публики, начиная от школьников и заканчивая пенсионерами (как это происходит в других городах), остаются без ответа.

Однако сотрудники музея надеются, что судьба музея изменится, как только будет достроен комплекс, в который переедет в том числе и Музей русского искусства.

К сожалению, пресс-служба муниципалитета Рамат-Гана не ответила нашей редакции на вопрос о том, как будет выглядеть помещение для Музея русского искусства в новом комплексе и найдется ли в нем место для работ, которые большую часть времени на данный момент проводят в запасниках.

По словам пресс-секретаря муниципалитета Рамат-Гана Гали Авни-Орнштейн, пока не решено, кто будет руководить музейным комплексом.

На сегодняшний день директором Музея израильского искусства и по совместительству директором Музеев русского искусства и Музея искусства Дальнего Востока является Меир Ааронсон, который руководит рамат-ганскими музеями несколько десятков лет с небольшим перерывом (перерыв был с 1990 по 1995 год). В адрес Ааронсона все эти годы звучит много критики как со стороны его коллег из других городов, так и со стороны деятелей искусства, поскольку музеи Рамат-Гана пребывают в плачевном состоянии не только с точки зрения инфраструктуры, но и с точки зрения посещаемости – даже по сравнению с музеями таких городов как Петах-Тиква или Герцлия, не говоря уже о музеях Тель-Авива или Иерусалима.

Напомним, в основе собрания Музея русского искусства – коллекция Марии и Михаила Цетлиных, подаренная ими Израилю в 1959 году. В коллекцию Марии и Михаила Цетлиных входят портреты Валентина Серова, картины Александра Бенуа, эскизы к театральным костюмам Натальи Гончаровой, пейзажи Максимилиана Волошина.

Из 85 картин коллекции Цетлиных обычно в музее можно увидеть всего несколько десятков, остальные находятся в запасниках. Музей был открыт в 1996 году, до этого времени картины из коллекции Цетлиных, хоть и выставлялись в других музеях Израиля, проводили большую часть времени в запасниках. Когда же на основе коллекции был открыт музей, оказалось, что руководство муниципалитета Рамат-Гана, принявшее решение об открытии музея, не предоставило ему выставочное помещение, подходящее для демонстрации этой коллекции. В результате коллекция Цетлиных последние несколько десятков лет выставлялась в музее по частям.

"Портрет Марии Цетлиной" кисти Валентина Александровича Серова занимал в коллекции центральное место. Портрет был написан за год до скоропостижной смерти художника, на даче Цетлиных недалеко от курортного Биаррица. "Жемчужиной коллекции" называли портрет Серова как современные, так и дореволюционные российские искусствоведы.

После того, как редакция NEWSru.co.il сообщила, что муниципалитет Рамат-Гана принял решение выставить на продажу "Портрет Цетлиной", многие израильские искусствоведы, художники и общественные активисты начали кампанию, призванную не допустить этот шаг.

Елизавета Розовская из группы "Полуторное поколение" инициировала тогда в социальных сетях общественный протест против продажи портрета, в том числе, "протестный культпоход" в Музей русского искусства в Рамат-Гане. Одновременно с инициативами "Полуторного поколения" в интернете была распространена петиция, призывающая остановить чиновников муниципалитета Рамат-Гана.

Главный редактор журнала "Зеркало" Ирина Врубель-Голубкина заявляла тогда нашей редакции, что продажа этой работы наносит невосполнимый урон коллекции музея, поскольку является не только одной из ярчайших работ знаменитого русского художника, но и визитной карточкой музея. "Сложный вопрос что важнее – коллекция, которая остается в музее на века или выставочное помещение, которое даст людям возможность увидеть коллекцию целиком", – отмечала Врубель-Голубкина.

Однако усилия активистов и деятелей культуры не увенчались успехом, и "Портрет Цетлиной" был продан. Пока так и не известно, будет ли выделено Музею русского искусства подобающее выставочное помещение. Как и неизвестно, какие усилия будет новое руководство музея (в том случае, если Меира Ааронсона действительно сменят) прилагать к тому, чтобы об этом музее и его редкой коллекции стало известно широкой публике.

Материал подготовила Алла Гаврилова





