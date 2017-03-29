БАГАЦ приказал правительству наполнить содержанием фразу "Храмовая гора в наших руках"

Высший суд справедливости (БАГАЦ) отдал распоряжение государству разъяснить, каким содержанием наполнено известное изречение покойного Моты Гура "Храмовая гора в наших руках". Это постановление БАГАЦ издал в ходе обсуждения апелляции, поданной организацией "Профессора за сильный Израиль" с требованием ограничить полномочия мусульманского ВАКФа на Храмовой горе.

"Эта фраза неоднократно была основанием для различных решений БАГАЦа, однако до сих пор она не наполнена содержанием, и это входит в обязанности политического руководства", – говорится в постановлении БАГАЦа.

Фраза "Храмовая гора в наших руках" была произнесена Мотой Гуром, тогда командиром 55-й бригады десантных войск, сразу после освобождения Горы во время Шестидневной войны.

БАГАЦ также постановил, что на Храмовой горе действует закон об охране святых мест, гарантирующий свободу доступа к святым местам представителей всех религиозных конфессий, а также что на Храмовой горе действует израильское законодательство и все административные распоряжения израильских властей.





