Прошли совместные учения девушек из израильского "Гепарда" и морской пехоты США

На этой неделе на базе бригады "Голани" около Биньямины прошли совместные ночные учения девушек из смешанного батальона "Барделас" ("Гепард") и представительниц морской пехоты США.

ФОТО

- Учения смешанного батальона "Гепард" в пустыне Арава

- Девушки в Армии обороны Израиля: фотогалерея 2017

- "Голубки надежды", защитницы Израиля. Фотофильм Хаято Мацумото

На учениях отрабатывались действия в ходе операции по захвату укрепленного бункера, проверялись навыки наблюдения за противником и прицельной стрельбы в темное время суток, а также – эвакуации раненых, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

Израильские и американские девушки-военнослужащие обсуждали вопросы, связанные с интеграцией женщин в армии. Американки проявляли особый интерес к тому, как в ЦАХАЛе женщины наравне с мужчинами участвуют в реальных боевых действиях.

Смешанный пехотный батальон "Барделас" ("Гепард") территориальной бригады Иорданской долины был создан в 2014 году, в его задачи входит обеспечение безопасности в восточной части Иудеи и Самарии. За десять лет до него был сформирован смешанный батальон "Каракаль", действующий в пустыне Арава и на границе с Египтом. Кроме того, женщины служат во многих других боевых подразделениях ЦАХАЛа.

Среди призываемых на срочную службу в Израиле юношей и девушек почти поровну. При этом среди общего личного состава израильской армии, погранслужбы, полиции около трети – женщины. Всего в силовых структурах Израиля служат примерно 70 тысяч женщин.

Совместные учения девушек из батальона "Барделас" и американской морской пехоты проходили вскоре после того, как в США разразился громкий скандал в связи с публикацией в сообществе Facebook "Marines United" фотографий обнаженных женщин, служивших в морской пехоте. Иногда под такими публикациями появлялись непристойные комментарии. Эти файлы были удалены, в отношении авторов публикаций, находящихся на действительной военной службе, ведется расследование.

Несколько лет назад в интервью NEWSru.co.il заместитель советника начальника генштаба ЦАХАЛа по вопросам службы женщин в израильской армии подполковник Лимор Шабтай говорила о том, что проблема домогательств и недостойного отношения к женщинам существует и в израильской армии. "Большая часть обращений, касающихся инцидентов в армии, связаны с домогательствами – как словесными, так и физическими. Кроме того, в категорию сексуальных домогательств вошли также снимки и их распространение в интернете и в группах WhatsApp. Вообще я должна сказать, что "эпоха смартфонов" создала множество проблем – распространение снимков и видео по группам в WhatsApp в ЦАХАЛе приобрело масштабы эпидемии... следственный отдел военной полиции занимается массой подобных случаев", – отмечала она.

Опрос, проведенный нашей редакцией в марте этого года, показал, что большинство наших читателей (53%) не согласны с мнением, что девушки не должны служить в армии. 32% с таким мнением согласны. При ответе на вопрос "Согласны ли вы с мнением, что следует отменить обязательный призыв в девушек в ЦАХАЛ?" мнения разделились примерно поровну: 42% согласны, 43% не согласны. Большинство респондентов (64,5%) полагают, что девушкам можно разрешать служить в боевых частях, если они хотят этого и им позволяет здоровье.





