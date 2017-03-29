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В Израиле

Выходит на свободу участник линча над Вадимом Нуржицем и Йосефом Авраами

время публикации: 19:38 | последнее обновление: 20:23 блог версия для печати фото
Абд аль-Азиз Юсуф Мустафа Салахи с окровавленными руками. Рамалла, 2000 год
Выходит на свободу участник линча над Вадимом Нуржицем и Йосефом Авраами
Выходит на свободу участник линча над Вадимом Нуржицем и Йосефом Авраами

По информации 10-го канала израильского телевидения, Управление тюрем получило распоряжение немедленно освободить бывшего палестинского полицейского Хатама Фаиза Халила Магари, участника линча над израильскими резервистами Вадимом Нуржицем и Йосефом Авраами в Рамалле.

В 2004 году Хатам Фаиз Халил Магари был приговорен к пожизненному заключению, как соучастник убийства. 13 лет он добивался пересмотра дела, настаивая на том, что у следствия нет доказательств его причастности к убийству. Но все это время он получал отказы, в том числе, и от БАГАЦ. В 2015 году апелляционный военный суд признал, что имеется достаточно фактов для пересмотра дела.

В результате суд признал, что вина Хатама Фаиза Халила Магари по статье "убийство" не была доказана. Суд изменил статьи обвинения, согласно которым бывший сотрудник палестинских служб безопасности теперь обвиняется в стрельбе в сторону людей, а также в незаконном хранении оружия. Максимальный тюремный срок за эти преступления составляет 11 лет, которые обвиняемый уже отсидел.

12 октября 2000 года палестинская полиция задержала в городе Рамалле двух израильских нестроевых резервистов Вадима Нуржица и Йосефа Авраами. Ворвавшаяся в участок толпа арабов забила обоих задержанных до смерти и надругалась над их телами. Свидетелями суда Линча оказались ряд иностранцев, включая журналистов, благодаря которым кадры этих событий получили мировую известность.

С течением времени ЦАХАЛу и ШАБАКу удалось задержать многих участников линча, часть которых были приговорены к пожизненному заключению, а часть - получили длительные тюремные сроки.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 27 августа 2015 г.
Участник линча Йосефа Авраами и Вадима Нуржица признан виновным в избиении при отягчающих обстоятельствах
// NEWSru.co.il // В Израиле // 9 августа 2012 г.
ШАБАК арестовал участников линча над Вадимом Нуржицем и Йосефом Авраами
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 26 сентября 2007 г.
В Шхеме арестован участник линча в Рамалле, последний в списке
// NEWSru.co.il // В Израиле // 7 мая 2007 г.
"Мститель за линч в Рамалле" признан невиновным
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 19 марта 2006 г.
В Иерихоне был арестован участник линчевания израильских резервистов в Рамалле







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