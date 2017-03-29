Выходит на свободу участник линча над Вадимом Нуржицем и Йосефом Авраами

По информации 10-го канала израильского телевидения, Управление тюрем получило распоряжение немедленно освободить бывшего палестинского полицейского Хатама Фаиза Халила Магари, участника линча над израильскими резервистами Вадимом Нуржицем и Йосефом Авраами в Рамалле.

В 2004 году Хатам Фаиз Халил Магари был приговорен к пожизненному заключению, как соучастник убийства. 13 лет он добивался пересмотра дела, настаивая на том, что у следствия нет доказательств его причастности к убийству. Но все это время он получал отказы, в том числе, и от БАГАЦ. В 2015 году апелляционный военный суд признал, что имеется достаточно фактов для пересмотра дела.

В результате суд признал, что вина Хатама Фаиза Халила Магари по статье "убийство" не была доказана. Суд изменил статьи обвинения, согласно которым бывший сотрудник палестинских служб безопасности теперь обвиняется в стрельбе в сторону людей, а также в незаконном хранении оружия. Максимальный тюремный срок за эти преступления составляет 11 лет, которые обвиняемый уже отсидел.

12 октября 2000 года палестинская полиция задержала в городе Рамалле двух израильских нестроевых резервистов Вадима Нуржица и Йосефа Авраами. Ворвавшаяся в участок толпа арабов забила обоих задержанных до смерти и надругалась над их телами. Свидетелями суда Линча оказались ряд иностранцев, включая журналистов, благодаря которым кадры этих событий получили мировую известность.

С течением времени ЦАХАЛу и ШАБАКу удалось задержать многих участников линча, часть которых были приговорены к пожизненному заключению, а часть - получили длительные тюремные сроки.





