Никарагуа и Израиль приняли решение восстановить дипломатические отношения

Министерство иностранных дел Никарагуа объявило о том, что власти этой страны приняли решение восстановить дипломатические отношения с государством Израиль.

"Власти двух стран придают большое значение возобновлению отношений с целью продвижения общей деятельности на благо наших народов и в целях борьбы за мир во всем мире", – цитирует заявление никарагуанского МИДа агентство Reuters.

В 2010 году правительство Никарагуа приостановило дипломатические отношения с Израилем в знак протеста против перехвата израильскими военными "флотилии свободы", пытавшейся прорвать блокаду сектора Газы.

Накануне вечером глава правительства Биньямин Нетаниягу на специальной церемонии, проходившей в резиденции президента Реувена Ривлина, объявил, что на следующей неделе еще одна страна объявит об установлении дипломатических отношений с Израилем. "В настоящий момент Израиль имеет двусторонние отношения более чем со 160 странами, и это число постоянно растет. На следующей неделе еще одна страна объявит об установлении дипломатических отношений с нашей страной", – заявил Нетаниягу. При этом он не стал уточнять, о какой именно стране идет речь.

Израильские СМИ, тем не менее, писали, что Израиль восстановит отношения с Никарагуа.

Отметим, что 5 марта министерство иностранных дел Израиля опубликовало свои планы на ближайший год, в которых упоминалось, что МИД прикладывает усилия для установления дипломатических отношений с четырьмя странами Латинской Америки: Кубой, Никарагуа, Венесуэлой и Боливией.





