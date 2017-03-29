The Jerusalem Post: США инициируют проведение саммита с участием Нетаниягу, Аббаса и лидеров арабских стран

Представители американской администрации взвешивают возможность созыва ближайшим летом саммита при участии премьер-министра Биньямина Нетаниягу, главы ПНА Махмуда Аббаса и лидеров некоторых стран Персидского залива, сообщает Михаэль Вильнер в газете The Jerusalem Post.

Ни один израильский официальный источник не комментирует это сообщение. В свою очередь, американские источники, слова которых цитирует издание, отмечают, что нет конкретного запланированного мероприятия, однако взвешиваются самые различные возможности для вывода дипломатического процесса из состояния стагнации. В окружении Махмуда Аббаса заявляют, что нет новых реальных инициатив и нет никакой новой программы по продвижению дипломатического процесса.

В израильских политических кругах полагают, что обязательным условием для созыва такого саммита станет готовность правительства к негласному, не декларированному публично замораживанию строительства вне крупных поселенческих блоков. К настоящему времени соглашение о параметрах строительства в поселениях не достигнуто, и переговоры между израильской и американской рабочими группами продолжаются.

На этой неделе глава канцелярии премьер-министра Йоав Горовиц несколько раз встречался со специальным представителем президента США по вопросам Ближнего Востока Джейсоном Гринблаттом. Перед вылетом из Китая премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что на переговорах достигнут прогресс. Однако приемлемой для обеих сторон формулы выработать пока не удалось.

The Jerusalem Post отмечает, что если упомянутый саммит состоится, то это будет первая в истории конференция, в которой примут участие Израиль и лидеры арабских стран. В Иерусалиме придают большое значение такому событию, которое поспособствует формированию региональной коалиции против иранской угрозы, говорится в публикации. С другой стороны, в израильском руководстве опасаются, что саммит создаст чрезмерные ожидания в первую очередь в ПНА, и разочарование может вызвать новый виток насилия.

Как сообщалось ранее, 28 марта в столице Иордании состоялась встреча между спецпосланником США на Ближнем Востоке Джейсоном Гринблаттом и главой палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом. В ходе встречи стороны обсудили возможность возобновления прямых переговоров между палестинской администрацией и Израилем.

Отметим, что эта встреча состоялась накануне саммита Лиги Арабских государств, который откроется 29 марта в Аммане. По информации СМИ, в резолюции саммита ЛАГ, подготовленной палестинской администрацией, будет содержаться призыв к созданию палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.





