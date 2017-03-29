В Тверии убита и обезглавлена женщина, задержан подозреваемый

В среду, 29 марта, в квартире в Тверии был обнаружен обезглавленный труп женщины примерно 30 лет. Полицейские задержали подозреваемого в убийстве.

По сообщению пресс-службы правоохранительных органов, в диспетчерскую службу полиции поступило сообщение о подозрительном человеке со следами крови на одежде. Мужчина находился на улице Нахмани, где был задержан полицией. Одновременно в одной из квартир жилого дома на этой улице был замечен пожар.

Войдя в квартиру, пожарные и полицейские обнаружили обезглавленное тело женщины примерно 30 лет. Предполагается, что задержанный убил женщину, обезглавил ее и поджег квартиру.

Радиостанция "Галей ЦАХАЛ" сообщила, что, по свидетельству очевидцев, мужчина ходил по улице, держа отрезанную голову в руках, а затем выбросил ее в мусорную урну.

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