29 марта 2017 г.
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В Израиле

В Тверии убита и обезглавлена женщина, задержан подозреваемый

время публикации: 12:47 | последнее обновление: 13:21 блог версия для печати фото
На месте происшествия. 29 марта 2017 года
На месте происшествия. 29 марта 2017 года
На месте происшествия. 29 марта 2017 года
ВСЕ ФОТО

В среду, 29 марта, в квартире в Тверии был обнаружен обезглавленный труп женщины примерно 30 лет. Полицейские задержали подозреваемого в убийстве.

По сообщению пресс-службы правоохранительных органов, в диспетчерскую службу полиции поступило сообщение о подозрительном человеке со следами крови на одежде. Мужчина находился на улице Нахмани, где был задержан полицией. Одновременно в одной из квартир жилого дома на этой улице был замечен пожар.

Войдя в квартиру, пожарные и полицейские обнаружили обезглавленное тело женщины примерно 30 лет. Предполагается, что задержанный убил женщину, обезглавил ее и поджег квартиру.

Радиостанция "Галей ЦАХАЛ" сообщила, что, по свидетельству очевидцев, мужчина ходил по улице, держа отрезанную голову в руках, а затем выбросил ее в мусорную урну.

Информация уточняется.



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Среда, 29 марта 2017 г.
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