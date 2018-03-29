Житель Шфарама обвинен в совершении теракта в Акко

В четверг, 29 марта, окружная прокуратура в Хайфе подала обвинительное заключение против 26-летнего Малака Юсуфа Асади из Шфарама. Он обвиняется по пяти пунктам покушения на убийство, совершенного по мотивам национальной ненависти (теракт). Речь идет об автомобильном теракте, совершенном 4 марта, в результате которого пострадали четыре человека.

- Автомобильный теракт в Акко. Фоторепортаж

Напомним, что 4 марта этого года Асади, управлявший внедорожником Hyundai, целенаправленно сбил четырех человек на улице Йехошафат, недалеко от рынка, и около железнодорожной станции. Пострадали четыре человека, в их числе двое военнослужащих Армии обороны Израиля и один сотрудник пограничной полиции.

По водителю был открыт огонь на поражение. Он был ранен и задержан.

Родственники подозреваемого по-прежнему отвергают возможность совершения им преступления на националистической почве. По словам отца и других родственников водителя, проживающих в деревне Дир аль-Асад, утром 4 марта Малак привез в больницу Акко свою жену, которая находилась на девятом месяце беременности. Его близкие заявляют, что их семья никогда не была причастна к экстремистской деятельности, некоторые представители этой семьи служили в ЦАХАЛе.

Отец Малака сообщил, что сын работал вместе с ним в металлоремонтной мастерской и никогда не нарушал законов.

Первоначально сообщалось, что водитель совершил наезды на людей в военной форме после спора с полицейским по поводу штрафа за неправильную парковку. Но позже полиция заявила: был совершен автомобильный теракт. В ходе предварительного расследования было установлено, что Асади целенаправленно сбивал людей в военной или полицейской форме.

Террористическое движение ХАМАС распространило заявление, в котором говорилось, что это был теракт.