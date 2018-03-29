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В Израиле

В Беэр-Шеве задержан предполагаемый террорист

время публикации: 16:06 | последнее обновление: 16:56 блог версия для печати фото
В Беэр-Шеве задержан предполагаемый террорист
В Беэр-Шеве задержан предполагаемый террорист
В Беэр-Шеве задержан предполагаемый террорист

В Беэр-Шеве задержан житель палестинских территорий, относительно которого было получено предупреждение спецслужбами. Вместе с ним был задержан водитель, доставивший предполагаемого террориста на территорию Израиля.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что подозреваемый не был вооружен.

Подозреваемые были задержаны на пересечении улиц Подозреваемый был задержан возле пересечения улиц Дерех а-Мешахрерим и Рагер. Они переданы для дальнейшего расследования ШАБАК.

Позднее стало известно, что центральный подозреваемый - израильский бедуин.

Мэр Беэр-Шевы Рубик Данилович обратился к жителям города, сказав, что они могут вернуться к "обычной жизни".

Отметим, что ранее полиция повысила готовность в районе Беэр-Шеве в связи с подозрением на инцидент в сфере безопасности.

К поиску предполагаемого террориста были привлечены вертолеты.



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// NEWSru.co.il // В Израиле // 29 марта 2018 г.
Полиция усилила готовность в Беэр-Шеве в связи с подозрением на инцидент в сфере безопасности







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