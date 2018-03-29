Оправдан бывший глава профсоюзов порта Ашдода

В четверг, 29 марта, окружной суд в Беэр-Шеве принял решение оправдать Алона Хасана, бывшего главу рабочего комитета служащих порта Ашдода.

Хасан и еще пятеро фигурантов дела обвинялись во взяточничестве, обмане доверия, шантаже с угрозами, отмывании денег и других преступлениях.

Обвинение Хасану и пяти другим чиновникам было предъявлено еще два года назад. Им были инкриминированы получение взятки, требование взятки, обман общественного доверия служащего корпорации, шантаж с угрозами, получение прибыли незаконным путем с отягчающими обстоятельствами, вступление в преступный сговор, отмывание денег, налоговые преступления.

Также обвинения были предъявлены бывшему гендиректору порта Шуки Сагису, владельцам фирмы "Дана" Яниву и Ури Балтерам. Однако прокуратура заключила досудебную сделку с Янивом и Ури Балтерами, а также с компанией "Дана". 21 апреля 2016 года окружной суд в Беэр-Шеве вынес приговор бизнес-партнерам Алона Хасана. Владельцы компании "Дана" Ури и Янив Балтер были признаны виновными во вступлении в преступный сговор, в получении прибыли незаконным путем, в отмывании денег и в налоговых преступлениях. В соответствии с досудебной сделкой, Янив Балтер был приговорен к полутора годам тюремного заключения, а также к 600 тысячам шекелей штрафа, а его брат Ури Балтер – к шести месяцам заключения, которые были заменены общественными работами и к 500 тысячам шекелей штрафа.

Согласно данным следствия, Алон Хасан и другие чиновники порта продвигали интересы частных фирм, принадлежащих их близким или друзьям, получая за это денежные вознаграждения и часть доходов. В том числе, продвигались интересы фирмы "Дана".

Следствие располагало данными, что подозреваемые оказывали давление на владельцев компаний, заинтересованных в работе в порту или предоставлении услуг там, чтобы вынудить их "поделиться доходами". Утвердалось, что контракты заключались нередко в ущерб финансовым интересам порта.

Полиция заявляла, что Хасан и его приближенные получили за период совершения инкриминируемых им действий более 13 миллионов шекелей.

Однако суд в итоге счел, что вина Алона Хасана не была доказана.





