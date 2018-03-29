Дело "Ла Фамилии": лидер "бейтаровских" ультрас приговорен к 10 годам тюрьмы

В четверг, 29 марта, окружной суд в Тель-Авиве вынес приговор лидерам организации фанатов футбольного клуба "Бейтар" (Иерусалим) La Familia. Они, в частности, причастны к нападению на Юрия Седлецкого, болельщика "Апоэль" (Тель-Авив).

Омер Голан, ударивший Седлецкого молотком по голове, был приговорен к 10 годам тюрьмы.

Йоав Нахшон был приговорен к трем годам и десяти месяцам тюрьмы, а также к двум годам условно.

Судья Бен Йосеф сказал на заседании: "Члены организации действовали из расистских побуждений и не позволили арабскому игроку войти в команду".

Прокуратура Тель-Авивского округа передала, что речь идет об организованных преступлениях на почве идеологии насилия, они включают другие случаи проявления насилия в отношении болельщиков команд-соперниц, без какой-либо провокации и лишь из-за того, что обвиняемые являются фанатами спортивной команды.

В прокуратуре добавили, что организация "Ла Фамилия" превратила занятие спортом в способ выражения ненависти и развязывания насилия".