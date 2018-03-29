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13:52 Дело "Ла Фамилии": лидер "бейтаровских" ультрас приговорен к 10 годам тюрьмы
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В Израиле

Дело "Ла Фамилии": лидер "бейтаровских" ультрас приговорен к 10 годам тюрьмы

время публикации: 13:52 | последнее обновление: 14:19 блог версия для печати фото
Члены La Familia в суде
Фанаты "Бейтар" (Иерусалим)
Дело "Ла Фамилии": лидер "бейтаровских" ультрас приговорен к 10 годам тюрьмы

В четверг, 29 марта, окружной суд в Тель-Авиве вынес приговор лидерам организации фанатов футбольного клуба "Бейтар" (Иерусалим) La Familia. Они, в частности, причастны к нападению на Юрия Седлецкого, болельщика "Апоэль" (Тель-Авив).

Омер Голан, ударивший Седлецкого молотком по голове, был приговорен к 10 годам тюрьмы.

Йоав Нахшон был приговорен к трем годам и десяти месяцам тюрьмы, а также к двум годам условно.

Судья Бен Йосеф сказал на заседании: "Члены организации действовали из расистских побуждений и не позволили арабскому игроку войти в команду".

Прокуратура Тель-Авивского округа передала, что речь идет об организованных преступлениях на почве идеологии насилия, они включают другие случаи проявления насилия в отношении болельщиков команд-соперниц, без какой-либо провокации и лишь из-за того, что обвиняемые являются фанатами спортивной команды.

В прокуратуре добавили, что организация "Ла Фамилия" превратила занятие спортом в способ выражения ненависти и развязывания насилия".

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 26 февраля 2018 г.
Вынесен приговорен семи членам фанатской организации La Familia







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