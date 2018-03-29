Аэропорт Эйлата и гражданский терминал аэродрома "Увда" закрыты из-за пыльной бури

Управление аэропортов около 6 утра объявило о закрытии аэропорта Эйлата и гражданского терминала аэродрома "Увда" на юге Израиля для приема самолетов из-за низкой видимости, вызванной песчаной бурей.

Управление рекомендует пассажирам быть на связи с авиакомпаниями по поводу времени вылета.

На текущий момент отменены только два внутренних рейса из аэропорта Бен-Гурион и аэропорта Сдэ-Дов.

В общей сложности, под угрозой отмены 22 авиарейса, включая два рейса в Москву и два – из Москвы.

После 8:30 утра аэропорт Эйлата был открыт для приема и вылета рейсов, но аэропорт "Увда" все еще закрыт.

В течение сегодняшнего дня пыльная буря будет в Эйлате, Негеве и на побережье Мертвого моря. Будет она ощущаться и в центральных районах страны, в значительно меньшей степени на побережье Средиземного моря, где дует сильный западный ветер.

В течение дня ожидаются дожди, преимущественно на севере.

В пятницу пыльная буря прекратится, похолодает, температура ниже среднесезонной, дожди, временами с грозами. В субботу – малооблачно, без осадков, температура повысится. В воскресенье ожидается значительное повышение температуры, сухо.





