Генштаб: ЦАХАЛ готов к противостоянию на границе сектора Газы. ВИДЕО

В пятницу, 29 марта, во второй половине дня, начальник Генштаба генерал-лейтенант Авив Кохави подтвердил, что силы ЦАХАЛа готовы к противостоянию на границе сектора Газы во время "Дня земли" и "марша миллионов", намеченных руководством ХАМАСа на 30 марта.

Начальник Генштаба проверил готовность дивизии "Газа", в частности, подразделений, дислоцированных возле разделительных сооружений и близ основных очагов массовых беспорядков.

Командование заявило, что армия готова к действиям по различным сценариям. Вместе с Кохави проверку готовности подразделений проводили командующий Южным военным округом генерал-майор Герци Галеви, командир дивизии Газа бригадный генерал Элиэзер Толедано, командир дивизии "А-Плада" бригадный генерал Одед Басюк и другие офицеры.

Командир дивизии "А-Плада" Одед Басюк представил оперативные планы действий, предусматривающие различные варианты эскалации напряженности.

Накануне подразделения, входящие в Южный округ, завершили учения, в которых участвовали офицеры штаба, военнослужащие трех пехотных подразделений, танкисты и артиллеристы.

По оценке ЦАХАЛа, пятница, 29 марта, стала одним из самых тихих дней за последнее время на границе сектора Газы. Тем не менее, в акциях протеста участвовали около 800 палестинцев.

Силы Армии обороны Израиля использовали средства для разгона демонстраций. В то же время жителям приграничных районов было разрешено продолжать сельскохозяйственные работы.

По данным минздрава Газы, восемь палестинцев были ранены в результате действий военнослужащих Армии обороны Израиля.

Судя по всему, массовые акции в честь "День земли" и годовщины "маршей возвращения", запланированные ХАМАСом, состоятся в субботу, 30 марта.

На странице в сети Facebook координатора действий правительства в Иудее и Самарии генерал-майора Камиля Абу Рокуна полковник Ияд Сархан напрямую обратился к жителям сектора Газы, сказав: "Вы хотите провести субботу в кругу семьи или в гуще массовых беспорядков у забора безопасности? ЦАХАЛ не потерпят попыток причинить ущерб гражданским лицам, солдатам или инфраструктуре безопасности. Любые нарушения общественного порядка вызовут резкую ответную реакцию ЦАХАЛа, ваша кровь более ценна, чем все эти марши, оставайтесь, как минимум, в 300 метрах от забора".





