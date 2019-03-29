Пятничные опросы: правый-религиозный блок уходит в отрыв

Еженедельные пятничные опросы, опубликованные газетами "Исраэль а-Йом" (компания "Маагар мохот"), "Маарив"(институт Смита) и "Едиот Ахронот" (институт "Мидгам") свидетельствуют, что события последней недели привели к заметному укреплению право-религиозного блока.

По опросу "Маарива", партия "Кахоль Лаван" во главе с Бени Ганцем и Яиром Лапидом все еще лидирует, однако набирает всего 30 мандатов, на один больше, чем у "Ликуда". На третьем месте – партия "Авода" во главе с Ави Габаем, набирающая 8 мандатов. "А-Ямин а-Хадаш" и ТААЛ-ХАДАШ получают по 7 мандатов, "Ихуд Мифлагот а-Ямин", "Яадут а-Тора" и ШАС – по 6 мандатов, МЕРЕЦ – 5 мандатов, партии "Зеут", НДИ, "Кулану", БАЛАД-РААМ получают по 4 мандата. "Гешер" во главе с Орли Леви не проходит электоральный барьер. 17% респондентов еще не решили, за кого голосовать.

При таком раскладе у право-религиозного блока – 66 мандатов, у лево-центристского даже с поддержкой арабских партий – только 54 мандата.

В опросе "Исраэль а-Йом" партия "Кахоль Лаван" лидирует с более заметным отрывом, набирая 32 мандата при 28 мандатах у "Ликуда". У "Аводы" и по этому опросу 8 мандатов, а далее идут семь партий с 6 мандатами у каждой – "А-Ямин а-Хадаш", МЕРЕЦ, ТААЛ-ХАДАШ, "Яадут а-Тора", "Ихуд Мифлагот а-Ямин", "Зеут", ШАС. Партии "Кулану" и НДИ получают по 5 мандатов, "Гешер" и БАЛАД-РААМ не проходят электоральный барьер.

Счет по блокам выходит еще более убедительным в пользу право-религиозной коалиции – 68:52.

Интересно, что в данном опросе блок "Кахоль Лаван" лидирует по доле респондентов, которые уверены, что придут на участок и проголосуют за него (72% выбравших его респондентов, больше, 81%, только у партии ШАС). Меньше всего таких среди избирателей пяти партий: НДИ (56%), "А-Ямин а-Хадаш", "Ихуд Мифлагот а-Ямин" и МЕРЕЦ (по 54%) и БАЛАД-РААМ (33%).

Опрос "Едиот Ахронот" дает блоку "Кахоль Лаван" 31 мандат, а "Ликуду" – 27 мандатов. "Авода" в этом опросе набирает 9 мандатов, "Яадут а-Тора" и ТААЛ-ХАДАШ – по 7 мандатов, "А-Ямин а-Хадаш" – с шестью мандатами. Партии "Кулану", ШАС, МЕРЕЦ, "Ихуд Мифлагот а-Ямин" и "Зеут" получают по 5 мандатов, НДИ и РААМ-БАЛАД – по 4 мандата. "Гешер" не проходит электоральный барьер.

Результат по блокам в данном опросе – 64:56.





