Защита Задорова: он не искал педофильские материалы и не скачивал "снафф-фильмы"

13-й канал израильского ТВ приводит отчет, предоставленной защитой Романа Задорова, осужденного за убийство 13-летней кацринской школьницы Таир Рады, согласно которому обвинение допустило еще одну ошибку.

Речь идет о представленных стороной обвинения сведениях о том, что Задоров до убийства искал и скачивал так называемые "снафф-фильмы" – порнофильмы со сценами реального (или якобы реального) изнасилования и убийства жертвы. Утверждалось также, что Задоров искал в интернете педофильские материалы и информацию о способах убийства человека.

По версии защиты, Роман Задоров не смотрел "снафф-фильмы", хотя и действительно делал поисковый запрос по слову "snuff" в контексте творчества американской музыкальной группы The Sex Police.

На компьютере Задорова действительно был найден педофильский контент, но, как настаивает защита, эти материалы были загружены не Романом, а бывшим владельцем данного компьютера по имени Доминик в 2005 году.

Напомним, что 14 сентября 2008 года, в ходе следствия по делу об убийстве Таир Рады обвинение вызвало для дачи показаний сотрудника отдела по борьбе с преступлениями с применением компьютера, который рассказал о том, какие материалы ему удалось найти на персональном компьютере Романа Задорова. Свидетель заявил, что Задоров пытался скачать "снафф-фильмы" и за несколько дней до убийства девочки смотрел фильмы о нападениях на людей с ножами. Об этом писал, в частности, сайт Ynet.

Глава отдела расследования преступлений с применением компьютеров в полиции Северного округа Цахи Сегель сообщил суду, что в компьютере Задорова были найдены свидетельства того, что обвиняемый посещал порно-ресурсы, однако засвидетельствовать, что речь идет о сайтах педофильской тематики Сегель не смог, поскольку на подобных сайтах зачастую выставляются фотографии совершеннолетних моделей, которых выдают за подростков. Сегель заявил также, что на компьютере Задорова обнаружены следы скачивания фильма "снафф", однако самих фильмов обнаружено не было, и доказать, что Задоров смотрел их, полиция не может. При этом свидетель подчеркнул, что "снафф", или "мокрое видео", весьма сложно найти в сети, и чтобы скачать подобный фильм, требуется приложить определенные усилия. "Тот факт, что человек набирал на своем компьютере слово "снафф", демонстрирует, что у него есть фантазии подобного рода, – отметил тогда Цахи Сегель. – Речь, как правило, идет о фильмах, в которых показано реальное изнасилование и убийство детей". ("Snuff" – также название одного из видов бездымного табака и художественного фильма о снафф-порно (1976 год), – прим. ред.)

Ранее следователи утверждали, что Задоров искал в интернете информацию о том, как нужно перерезать человеку горло.

Кроме эксперта в области компьютерных преступлений, перед судом тогда выступил директор школы "Нофей Голан" Йоси Даган, заявивший, что в его школе не практикуется насилие. Мать погибшей девочки Илана Рада прервала его показания выкриками: "Ты лжец, из-за тебя было совершено убийство, и из-за убийства тебя вышвырнули".

Обвинительница Мирит Штерн задала директору школы вопрос о наркотиках, насилии и секте сатанистов в его школе, и свидетель ответил, что "уровень насилия в "Нофей Голан" значительно ниже, чем в других школах". "Что касается наркотиков, у нас были только два случая – это значительно меньше, чем в других школах. А секты сатанистов, на мой взгляд, у нас вообще не было. Была одна сложная ученица, анорексичка, и о ней ходили слухи, что она сатанистка", – утверждал Даган.

Адвокат Задорова Гагиль Шпигель тогда же задала директору школы вопрос о противоречащих его словам показаниях школьников и сотрудников школы, которые они дали вскоре после убийства. "Я не знаю, – заявил директор об одном из упомянутых адвокатом случаев. – По-моему, ученица не сообщала этого, кроме нее этого никто не говорил". На вопрос о шайках подростков директор ответил: "Дети много болтают. Но я говорю вам: в нашей школе хорошие дети, самые-самые хорошие".

Подтверждать или опровергать показания одной из учительниц, рассказавшей о том, что подростки употребляли наркотики и дрались, директор отказался. На вопрос о том, было ли сообщено в соответствующие инстанции о том, что школьники сожгли автомобиль завуча и изрисовали красками один из кабинетов в школе, директор ответил: "Я полагаю, что мы сообщили об этом. Правда, поздно сообщили".

23 декабря 2015 года Верховный суд огласил окончательный вердикт по делу об убийстве 13-летней Таир Рады. Судьи, двумя голосами против одного, признали Романа Задорова виновным в убийстве девочки и оставили в силе приговор о пожизненном заключении, дважды вынесенный окружным судом Нацерета. Судьи Ицхак Амит и Цви Зильберталь признали Задорова виновным. Судья Йорам Данцигер, придерживающийся иного мнения, остался в меньшинстве.

Летом 2016 года государственная прокуратура через СМИ и социальные сети распространила видеозаписи, на которых было показано, как Роман Задоров признается в убийстве Таир Рады следователю и сокамернику, как он подробно описывает процесс совершения преступления на следственном эксперименте. Однако даже эти видеозаписи не убедили многих сторонников версии невиновности Задорова, которые считают более достоверными альтернативные версии, о которых рассказывалось в многочисленных публикациях и документальном фильме "Тень правды".





