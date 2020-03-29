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NEWSru.co.il :: В Израиле29 марта 2020 г., 14:13

Правительство Нетаниягу – Ганца: так будут распределены министерства

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Правительство Нетаниягу – Ганца: так будут распределены министерства

Коалиционные переговоры между "Ликудом" и партией "Хосэн ле-Исраэль" близки к завершению. Биньямин Нетаниягу и Бени Ганц пришли к соглашению о распределении портфелей между блоками.

"Хосэн ле-Исраэль" получит следующие министерства: обороны, иностранных дел, юстиции (в настоящий момент продолжаются переговоры о том, кто именно получит этот портфель), экономики, связи, культуры и спорта, сельского хозяйства, труда и социального обеспечения, алии и интеграции, туризма, министерство по делам меньшинств и диаспоры, науки и космоса, министерство стратегического планирования и министерство социального равноправия.

"Ликуд" и партии правого блока получат следующие министерства: финансов, внутренних дел, разведки, экологии, внутренней безопасности, министерство по делам религий, здравоохранения, строительства, регионального сотрудничества, просвещения, развития Негева и Галилеи, министерство по делам Иерусалима.

Пост министра алии и интеграции предположительно займет Пнина Тамано-Шата, которая сегодня объявила о переходе из "Еш Атид" в "Хосэн ле-Исраэль". По соглашению между партиями Еш Атид" и "Хосэн ле Исраэль" , депутат Камаль Мариах перейдет в партию Яира Лапида, а Пнина Тамано-Шата – в партию Бени Ганца.

Министром здравоохранения останется Яаков Лицман.

Главный кандидат на пост министра внутренней безопасности – Мири Регев, а на пост министра транспорта – Амир Охана.

Как сообщалось ранее, Биньямин Нетаниягу и Бени Ганц пришли к соглашению о том, что Юлий Эдельштейн не вернется на пост спикера. Это место займет Ярив Левин или Юваль Штайниц (оба представляют "Ликуд").



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