Коалиционные переговоры: спор о портфелях и спикере Кнессета

В резиденции премьер-министра Биньямина Нетаниягу завершилась его встреча с главой партией "Хосэн ле-Исраэль" Бени Ганцем и депутатом Габи Ашкенази. Встреча продолжалась более шести часов, на ней обсуждались детали соглашения о создании правительства национального единства.

После завершения встречи "Ликуд" и "Хосэн ле-Исраэль" опубликовали совместное заявление, в котором говорилось о том, что достигнут прогресс и взаимопонимание по многим вопросам. Позднее состоится еще одна встреча. Как заявляют стороны, их целью является подписание соглашения в самое ближайшее время.

На повестке дня переговоров находятся два законопроекта, которые должны обеспечить существование такого правительства. Речь идет о законопроекте, закрепляющем обязательство Нетаниягу передать полномочия премьер-министра Ганцу ровно через полтора года, а также о законопроекте, регулирующем полномочия исполняющего обязанности премьер-министра. В рамках второго законопроекта будет оговорено, что исполняющий обязанности сможет оставаться членом кабинета министров и военно-политического кабинета. Этот закон даст Нетаниягу возможность занимать пост в правительстве, несмотря на то, что ему предъявлены обвинения в уголовных правонарушениях. Это противоречит решению БАГАЦа, принятому в 1993 году и запретившему Арье Дери и Рафаэлю Пинхаси занимать посты министров и замминистров после того, как им были предъявлены обвинения.

Открытым остается вопрос распределения министерских портфелей. Ожидается, что будущее правительство будет состоять из тридцати министров, при этом "Хосэн ле-Исраэль" получит 15 министерств. Нетаниягу предоставит своим партнерам по праворелигиозному блоку пять портфелей. Ожидается, что Арье Дери останется в министерстве внутренних дел, Яаков Лицман – в министерстве здравоохранения. Блок "Ямина" получит портфель министерства просвещения, однако занимать эту должность будет не Рафи Перец. Среди кандидатов называли имя Нафтали Беннета. В то же время, накануне была опубликована информация, согласно которой Беннет требует портфель министра финансов. Шансы на удовлетворения этого требования оцениваются как невысокие. "Ямина" также, судя по всему, получит портфель министерства сельского хозяйства.

Депутат Кнессета Моше Гафни, судя по всему, вновь возглавит финансовую комиссию Кнессета. Это назначение будет рассматриваться как министерский портфель, предоставленный "Яадут а-Тора".

В "Ликуде" требуют расширить правительство до 34 министров, однако в "Хосэн ле-Исраэль" отвергают это требование. Ожидается, что в "Ликуде" развернется ожесточенная борьба за немногочисленные весомые портфели, которые останутся у партии. Ведущим кандидатом на пост министра внутренней безопасности называют Мири Регев, а Ярив Левин станет министром транспорта. Йоав Галант, по всей видимости, останется на посту министра алии и интеграции.

В окружении Нетаниягу взвешивают возможность ввести ротацию на постах нескольких министров.

Открытым остается вопрос МИДа. Как сообщает "Кан Бет", в "Хосэн ле-Исраэль" не заинтересованы в этом портфеле и требуют взамен министерство внутренней безопасности или министерство здравоохранения.

Продолжается обсуждение и вопроса назначения министра юстиции. По соглашению между партиями, эта должность отходит к партии Бени Ганца, однако личность министра должна быть согласована между партиями. В "Хосэн ле-Исраэль" предложили назначить на эту должность главу фракции Ави Нисанкорена, однако в "Ликуде" наложили вето, предложив назначить Хили Тропера.

Нет соглашения и по поводу личности спикера Кнессета. В "Хосэн ле-Исраэль" требуют не назначать на эту должность Юлия Эдельштейна.







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