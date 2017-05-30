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В Израиле

Допрос министра внутренних дел Арье Дери продолжался 11 часов

время публикации: 29 мая 2017 г., 22:15 | последнее обновление: 06:02 блог версия для печати фото
Допрос министра внутренних дел Арье Дери продолжался 11 часов

Более 11 часов в управлении отдела полиции по борьбе с организованной преступностью (ЛАХАВ-43) продолжался допрос министра внутренних дел Арье Дери и его супруги Яффы. Допрос супругов велся параллельно, в разных кабинетах.

Арье Дери, выйдя из управления полиции, сообщил, что он сотрудничает со следствием и ответил на все вопросы следователей.

Пресс-служба полиции сообщила, что Арье Дери подозревается во взяточничестве, отмывании денег, мошенничестве, нарушении налогового законодательства, а также в злоупотреблении общественным доверием.

Второй канал ИТВ сообщал, что согласно подозрениям полиции, деньги из фондов одного министерства незаконным путем поступали на счета общественной организации, во главе которой находилась Яффа Дери.

В свою очередь из пресс-службы полиции передали, что расследование, которое проводится совместно с Налоговым управлением, началось в апреле 2016 года. По сообщению полиции, изначально подозрения касались налоговых правонарушений в сфере недвижимости, однако позднее расследование было расширено.

По информации Десятого канала, поводом для допроса являются подозрения в коррупции и мошенничестве при сделках с недвижимостью, в которых принимали участие Арье Дери и его брат Шломо.

Согласно публикациям, у следственных органов есть основания полагать, что Арье Дери не поставил в известность налоговые органы о переводе денежных средств в рамках осуществленных сделок с недвижимостью.

Утром 29 мая полиция задержала для допроса 14 подозреваемых в причастности к эпизодам, по которым допрашивается министр внутренних дел и его жена. Одним из задержанных является генеральный директор правительственного министерства. Среди задержанных также известный бизнесмен. Имена задержанных не публикуются.

58-летний Арье Дери, уроженец Марокко и председатель ультрарелигиозной сефардской партии ШАС, занимает пост главы МВД с 11 января 2016 года, в октябре прошлого года он вышел из Кнессета, уступив свой мандат другому коллеге по партии.

Дери был министром внутренних дел в 1988-1993 годах (с небольшим перерывом). В 2000-м он был приговорен к трем годам лишения свободы по обвинению во взяточничестве, вышел на свободу в 2002-м, отбыв в тюрьме 22 месяца.

В 2011-м Дери вернулся в большую политику, что привело к расколу в партии ШАС. Тем не менее, в 2013 году Дери возглавил фракцию ШАС в Кнессете, в 2015-м получил должность министра экономики, а на следующий год возглавил МВД.



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10-й канал ИТВ: Арье Дери будет допрошен полицией по подозрению в мошенничестве







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