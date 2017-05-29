29 мая 2017 г.
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Призыв четвертого поколения. Комментарий пресс-службы ЦАХАЛа

время публикации: 11:53 | последнее обновление: 11:53 блог версия для печати фото
Призыв четвертого поколения. Комментарий пресс-службы ЦАХАЛа
Призыв четвертого поколения. Комментарий пресс-службы ЦАХАЛа
Авигдор Либерман

В понедельник, 29 мая, пресс-служба ЦАХАЛа предоставила комментарий по поводу начала призыва в армию правнуков евреев.

"До недавнего времени семьи правнуков евреев (четвертое поколение) получали право оставаться в Израиле на период от трех до пяти лет. В это время они подавали просьбу о получении гражданства и получали официальный статус в Израиле. Получив гражданство, желающие призывались в армию, зачастую заметно позднее сверстников, - говорится в сообщении пресс-службы армии. – После обращения министра обороны Авигдора Либермана начался процесс рассмотрения просьб молодых людей призывного возраста о поступлении на срочную службу. После проверки их статуса, и в том случае, когда выясняется, что речь действительно идет о правнуках евреев, эти юноши и девушки получают право на призыв в ЦАХАЛ на общих основаниях, и в конце службы становятся гражданами Израиля".

По сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, в последнюю неделю в военкоматы явились 16 призывников для первых интервью и распределительных тестов. Еще десять человек приглашены по их просьбам в военкоматы, и должны явиться туда в ближайшую неделю. По мнению источников в ЦАХАЛе, общее число призывников из четвертого поколения достигнет в ближайшие призывы 250 человек.

В пресс-службе ЦАХАЛа отмечают, что призывники будут служить на должностях, соответствующих их полу и данным, так же как это происходит с остальными военнослужащими.

По словам армейских источников, решение начать призыв молодых людей из четвертого поколения связан в первую очередь с желанием армии оказать поддержку юношам и девушкам, стремящимся стать частью израильского общества. "ЦАХАЛ также стремится максимально расширить круг потенциальных призывников", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.

Накануне пресс-служба министерства обороны также прокомментировала информацию о начале призыва в ЦАХАЛ правнуков евреев: "После заседания, созванного министром обороны Авигдором Либерманом около двух недель назад с представителями МЕЙТАВа, была выработана и утверждена процедура проверки данных "четвертого поколения", обратившихся в армию с просьбой о призыве. После этого заседания большинству обратившихся "правнуков евреев" был выслан т.н. "цав ришон". Остальные обратившиеся получат его в самое ближайшее время. Необходимо уточнить: призыву подлежат ребята, являющиеся "четвертым поколением". Другие обладатели визы А5 призваны быть не могут, даже если они обратились с этой просьбой в армию".

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 28 мая 2017 г.
ЦАХАЛ начал процесс призыва четвертого поколения







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