Парламенты Израиля и США проведут совместное заседание в связи с 50-летием освобождения Иерусалима

В следующий вторник, 6 июня, состоится совместное заседание израильского Кнессета и Конгресса США, посвященное 50-летию освобождения Иерусалима, сообщает сайт газеты The Jerusalem Post. Инициатором этого мероприятия выступил посол Израиля в США Рон Дермер.

Как отмечает автор публикации Лаав Харков, на это мероприятие приглашены все члены Кнессета, Конгресса и Сената США. Ход заседания планируется транслировать по прямой видеосвязи.

The Jerusalem Post пишет, что этот шаг можно расценить как молчаливое признание Белым домом Иерусалима столицей Израиля.

Вести это заседание Конгресса и Сената будет спикер Палаты представителей США Пол Райан (Республиканская партия). Ожидается, что в заседании примут участие президент США Дональд Трамп или вице-президент Майк Пенс.

Заседание Кнессета будет вести спикер Юлий Эдельштейн. Ожидается присутствие премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу.

В публикации отмечается, что подобное совместное заседание, на котором будет чествоваться освобождение Иерусалима в 1967 году, проводится впервые. И оно будет проведено через две недели после того, как Дональд Трамп стал первым действующим президентом США, посетившим Стену плача в Иерусалиме.

Отметим, что Трамп отказался приурочить свой визит в Израиль к мероприятиям, посвященным 50-летию освобождения Иерусалима. Но во время визита 45-й президент США всячески подчеркивал свою симпатию к Израилю и говорил о готовности защищать интересы еврейского государства.

Около месяца назад сообщалось, что США станут единственным государством, кроме Израиля, в котором будет официально отмечена 50-летняя годовщина объединения Иерусалима. Уже тогда было известно, что мероприятие в честь объединения Иерусалима состоится в Конгрессе США, и в праздновании примут участие представители обеих основных американских партий, а также 25 еврейских организаций. Сообщалось также, что участники мероприятия намерены обратиться к администрации Белого дома с призывом перенести посольство США из Тель-Авива в Иерусалим. Однако о том, что состоится совместное заседание парламентов двух стран, месяц назад известно не было.





