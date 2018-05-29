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Массированный ракетный обстрел из Газы, задействован "Железный купол"

время публикации: 07:09 | последнее обновление: 08:20 блог версия для печати фото
На границе с сектором Газы прозвучал сигнал "Цева адом"
Пуск ракет из сектора Газы (архив)
"Железный купол"

Около 7 утра поступило сообщение о том, что во многих населенных пунктах на границе с Газой прозвучал сигнал "Цева адом", предупреждающий о ракетном или минометном обстреле.

Хронология событий

06:55-06:59. Сигнал тревоги прозвучал в населенных пунктах региональных советов Шаар а-Негев, Сдот Негев, Эшколь, а также в Сдероте. Радиостанция "Кан Бет" сообщила, что жители слышали звуки взрывов.

Для перехвата ракет была задействована система "Железный купол".

07:00. Жители Сдерота и других населенных пунктов, расположенных около границы с Газой, сообщают о падении нескольких ракет. Одна ракета упала неподалеку от детского сада. Сообщений о пострадавших не поступало.

07:00. Приостановлены развозки детей по образовательным учреждениям в местных советах около границы с Газой.

07:05. Пресс-служба ЦАХАЛа подтвердила запуски ракет или минометных снарядов из сектора Газы. При этом отмечается, что речь идет о массированном обстреле.

07:10. ЦАХАЛ наносит ответные удары по целям в Газе.

07:30. Хамасовский "Палестинский информационный центр" сообщает, что по израильской территории из сектора Газы утром 29 мая было выпущено не менее 22 ракет. Отмечается, что речь идет о самом интенсивном ракетном обстреле после противостояния летом 2014 года, во время операции "Нерушимая скала".

07:54. Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что по израильской территории из сектора Газы было выпущено не менее 25 минометных снарядов, большинство из которых были перехвачены системой "Железный купол".

07:55. Местные советы населенных пунктов около границы с сектором получили разрешение военных на открытие образовательных учреждений. С 8 утра школы и детские сады приступают к работе в обычном режиме, вплоть до особых распоряжений ЦАХАЛа.

08:04. "Цева адом" в районе Эшколь. Поступила информация о падении не менее двух минометных снарядов на израильской территории. Сведений о пострадавших нет.

Информация уточняется.

Вечером 28 мая в Сдероте прозвучал сигнал "Цева адом". Сигнал тревоги прозвучал также в населенных пунктах регионального совета "Шаар а-Негев". Позднее пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что с территории сектора Газы в сторону израильской территории был открыт пулеметный огонь. В результате этого инцидента никто не пострадал, однако автомобилю и нескольким зданиям был причинен ущерб.



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