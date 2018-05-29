В колледже "Орт-Брауде" в Кармиэле бастуют более 100 внештатных преподавателей

В кармиэльском технологическом колледже "Орт-Брауде" уже пять недель продолжается бессрочная забастовка 130 внештатных преподавателей, которые требуют утверждения договора об улучшении условий труда.

Редакция NEWSru.co.il побеседовала с Евгенией Эпштейн, членом оргкомитета профсоюза внештатных преподавателей колледжа. Евгения, которая преподает в колледже 18 лет, рассказала нашей редакции, что условия труда внештатных преподавателей уже много лет являются предметом трудовых конфликтов во многих государственных колледжах страны.

По словам Эпштейн, руководство колледжа заключает договор с каждым внештатным преподавателем всего на один семестр, после чего преподаватель получает извещение об увольнении, и на следующий семестр договор приходится заключать заново. Таким образом, несмотря на учет стажа в расчётном листе, преподавательский стаж не отражается на зарплате. Кроме того, внештатные преподаватели до последнего момента не знают, будет ли продлен их договор, а также сколько часов и какие курсы они получат в следующем семестре. Во время каникул большинству преподавателей приходится обращаться за пособием по безработице. По словам Евгении, средняя зарплата таких преподавателей составляет меньше минимальной в месяц, при этом для основной массы преподавателей работа в колледже является основным или единственным источником дохода.

Всего в "Орт-Брауде" 240 внештатных преподавателей, которые преподают 50% от общего числа учебных часов в колледже. Из 240 внештатных преподавателей в профсоюзе состоят всего 130.

В октябре 2017 года профсоюз внештатных преподавателей "Орт-Брауде" объявил забастовку с требованием об улучшении условий труда. В ответ руководство колледжа подало в суд, который постановил отложить забастовку и начать переговоры между профсоюзом и колледжем, а также между профсоюзом и регуляторами – комитетом по планированию бюджета совета по высшему образованию и отдела зарплат министерства финансов. Перед Песахом суд разрешил профсоюзу начать сразу после праздника забастовку в том случае, если стороны не придут к соглашению. Сразу после праздника была начата забастовка, и уже через две недели руководство колледжа подписало с профсоюзом договор.

Новый договор, как объяснила нашей редакции Евгения Эпштейн, удовлетворяет значительную часть требований профсоюза. В частности, колледж обязуется заключать контракты с внештатными преподавателями на весь учебный год, а не на один семестр, выделять преподавателям "керен иштальмут", извещать преподавателей о нагрузке в ходе семестра за полтора месяца до его начала и так далее.

Однако новый договор действительно только в том случае, если его утверждают регуляторы. В ходе подписания договора руководство "Орт-Брауде" обязалось утвердить его в течение недели, однако, когда и через десять дней договор не был утвержден и не вступил в силу, профсоюз внештатных работников принял решение возобновить забастовку. Колледж в очередной раз подал на профсоюз в суд с требованием запретить проведение забастовки, однако суд забастовку разрешил.

Таким образом в "Орт-Брауде" продолжается бессрочная забастовка внештатных преподавателей, которые, как уже отмечалось, отвечают за 50% учебных часов. Переговоры с руководством колледжа, по словам Евгении, зашли в тупик.

"Орт-Брауде" – не единственный государственный колледж в стране, где внештатные преподаватели находятся в непростой ситуации. Евгения Эпштейн в беседе с нашей редакцией рассказала, что в последний раз улучшения условий труда внештатном преподавательскому составу удалось добиться четыре года назад в колледжах "Тель-Авив – Яффо" и "Шинкар".

Помимо "Орт-Брауде", последние два года борьба за улучшение условий труда ведется в Технологическом институте в Холоне и в колледже "Эмек Исраэль". По словам Эпштейн, два эти колледжа после забастовки преподавателей подписали с ними подобные договора, таким образом убедив профсоюзы прекратить забастовки. Однако договора так и не были утверждены регуляторами.