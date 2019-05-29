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В Израиле

Расследование теракта на перекрестке Ариэль: провал военнослужащих

время публикации: 13:48 | последнее обновление: 18:26 блог версия для печати фото
На месте теракта. 17 марта 2019 года
Галь Кейдан
На месте теракта. 17 марта 2019 года

Начальнику генерального штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенанту Авиву Кохави представлены выводы армейского расследования терактов, происшедших на перекрестках Ариэль и Гиват-Ависар 17 марта 2019 года и повлекших человеческие жертвы.

Как сообщает пресс-служба ЦАХАЛа, расследование выявило серьезные оперативные провалы в том, что касается дисциплины, подготовки к выполнению задания и действий командиров.

Генерал Кохави отметил, что бойцы не справились со своими обязанностями, и приказал отчислить из боевых частей солдат, находившихся на месте теракта. Командиру дивизиона и командиру батареи, который уже демобилизовался из армии, объявлено дисциплинарное взыскание.

Напомним, что жертвами террориста стали 19-летний старший сержант Галь Кейдан из 334-го дивизиона 282-й бригады "Хативат а-Эш" и 47-летний раввин Ахиад Этингер из поселения Эли, отец 12 детей. Был тяжело ранен 20-летний военнослужащий Александр Дворский, репатриант из Молдовы.

20 марта пресс-служба сообщила, что террорист Умар Абу Лэйла, убивший двух израильтян на перекрестках Ариэль и Гитай-Ависар и тяжело ранивший израильского военнослужащего, был ликвидирован бойцами спецподразделения пограничной полиции ЯМАМ.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 20 марта 2019 г.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 19 марта 2019 г.
ЦАХАЛ штурмует дом, где скрывается "ариэльский террорист"
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