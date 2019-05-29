ЦАХАЛ представляет: мегапроект "Хизбаллы" – туннель, уходящий под землю на 22 этажа. ВИДЕО

ЦАХАЛ готовится к последнему этапу операции "Северный щит": в ночь на 30 мая будет уничтожен последний и самый внушительный туннель "Хизбаллы", который вел на израильскую территорию.

Туннель, ставший мегапроектом "Хизбаллы", уходит под землю на глубину 80 метров (это примерно 22 этажа), его протяженность - около километра, последние шестьдесят метров были проложены под территорией Израиля.

Туннель был оснащен системой вентиляции, в него было проведено электричество, а также была продолжена система внутренней связи, которую использовали израильские военные во время операции.

Строился туннель несколько лет. В нем были обнаружены консервы и запасы продуктов, предметы личного туалета. "Строители" оставили на стенах граффити в виде стихов из Корана, а также собственные имена.

Военные отмечают, что туннель "Хизбаллы" является намного более серьезным инженерным проектом, чем туннели ХАМАСа.

Ближайшей ночью вход в туннель будет "запечатан". Для этого будут использованы 600 грузовиков с бетоном.