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В Израиле

В Израиле начинается "Месяц гордости", выскажите ваше отношение к ЛГБТ-сообществу. Опрос NEWSru.co.il

время публикации: 10:46 | последнее обновление: 11:00 блог версия для печати фото
В Израиле начинается "Месяц гордости", выскажите ваше отношение к ЛГБТ-сообществу. Опрос NEWSru.co.il
В Израиле начинается "Месяц гордости", выскажите ваше отношение к ЛГБТ-сообществу. Опрос NEWSru.co.il
В Израиле начинается "Месяц гордости", выскажите ваше отношение к ЛГБТ-сообществу. Опрос NEWSru.co.il

В ближайшие выходные в Израиле начинается "Месяц гордости", в ходе которого в стране пройдет около 50 мероприятий, посвященных теме ЛГБТ – кинофестиваль, концерты, выставки, самая массовая свадьба однополых пар, оперный фестиваль и т.д.

В этом году в Израиле состоится рекордное число гей-парадов. "Прайды" пройдут в 12 городах, в том числе в Бейт-Шемеше, Тверии, Афуле. Первый гей-парад пройдет 31 мая в Кфар-Сабе. В Иерусалиме в этом году "прайд" состоится 6 июня – раньше, чем обычно.

Отметим, что на организаторов иерусалимского гей-парада оказывается cильное давление. Главный раввин Иерусалима пытался убедить мэрию запретить на параде "радужные" флаги, а муниципальная комиссия лишила "Байт Патуах" (ЛГБТ-центр столицы) ежегодного финансирования.

Самый массовый гей-парад, как обычно, пройдет 14 июня в Тель-Авиве, куда на это мероприятие ежегодно стекаются сотни тысяч израильтян и туристов. Много лет тель-авивский "прайд" известен как массовый веселый хеппенинг, но в этом году парад, по решению организаторов, примет протестный характер.

Редакция NEWSru.co.il в преддверии "Месяца гордости" предлагает читателям принять участие в опросе об отношении к ЛГБТ-сообществу. В этом году опрос составила доктор социологических наук Анна Гликман, из академического педагогического колледжа "Семинар а-кибуцим".

Отношение к лесбиянкам, геям, бисексуалам и трансгендерам (ЛГБТ). Принять участие в опросе
(вам предстоит ответить на 16 вопросов)



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Среда, 29 мая 2019 г.
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