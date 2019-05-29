"Ликуд" сообщил о создании "коалиции 60-ти"

Источники в "Ликуде" сообщили о создании коалиции, в которую войдут 60 депутатов Кнессета.

В "твиттере" партии "Кулану" говорится, что она отказалась подписывать коалиционное соглашение. Ранее Моше Кахлон предупреждал, что его партия войдет в коалицию только в том случае, если в нее будут входить более 61 депутата.

Источники в "Ликуде" утверждают, что текст коалиционного соглашения с партией "Кулану" готов, но Моше Кахлон его подпишет только после того, как к коалиции присоединится Авигдор Либерман.

Пресс-служба "Ликуда" также сообщила, что Биньямин Нетаниягу продолжает попытки присоединить к коалиции партию НДИ, передав Авигдору Либерману и ультраортодоксальным партиям еще один вариант соглашения.

Новое предложение предполагает после окончания процесса формирования правительства выдвинуть на новое голосование Кнессета законопроект о призыве в его "оригинальной" версии. Если он будет одобрен, законопроект будет подготовлен для утверждения во втором и третьем чтениях при согласии партнеров по коалиции.

В "Ликуде" напоминают: если закон не будет принят до конца июля, то в соответствии с решением БАГАЦа, закон об обязательной службе начнет распространяться на всех призывников. Таким образом, ультраортодоксальные партии поставлены перед выбором: либо они поддержат законопроект Либермана, либо - закон о всеобщей воинской повинности будет распространяться на всех учащихся йешив.

"Мы надеемся получить ответы сегодня вечером. И надеемся, что они будут положительные, чтобы сформировать правое правительство и избежать новых выборов", - заявил источник в "Ликуде".

По информации 20-го канала ИТВ, ультраортодоксальные партии отклонили новое предложение. В тоже время, по данным новостной корпорации "Кан", лидер партии ШАС Арье Дери уехал из Кнессета на встречу с главой Совета мудрецов Торы раввином Шаломом Коэном.

Авигдор Либерман, в свою очередь, заявил, что его требования известны, и они не изменились.

Если глава правительства Биньямин Нетаниягу в ближайшие часы сообщит президенту Реувену Ривлину о том, что он справился с возложенной на него миссией, не будет необходимости в роспуске Кнессета и проведении досрочных выборов.





