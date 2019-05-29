Затишье перед политической бурей: Израиль накануне повторных выборов

В среду, 29 мая, состоится обсуждение и голосование во втором и третьем чтениях по законопроекту о роспуске Кнессета 21-го созыва. Ожидается, что этот процесс начнется примерно в полдень и продлится до полуночи.

В полночь, если закон не будет утвержден, а коалиция не будет сформирована, премьер-министр Биньямин Нетаниягу должен будет сообщить президенту Реувену Ривлину, что ему не удалось сформировать правительство. В этом случае президент может поручить формирование коалиции другому депутату, и наиболее очевидным кандидатом на эту роль является Бени Ганц, лидер блока "Кахоль Лаван", набравшего на выборах 35 мандатов – столько же, сколько получил "Ликуд". Но у Ганца почти нет шансов на успех при формировании коалиции.

Если закон о роспуске Кнессета будет утвержден парламентом, это блокирует возможность передачи полномочий формирования правительства главе "Кахоль Лаван" Бени Ганцу. По этой причине оппозиционные партии, в основном, голосуют против закона о роспуске Кнессета. В "Ликуде" рассчитывают, что некоторые депутаты от оппозиции, в том числе от арабских партий, поддержат закон о роспуске Кнессета.

Лидер арабской партии БАЛАД Мансур Аббас 29 мая написал на своей странице в Twitter, что его партия поддержит законопроект о роспуске Кнессета 21-го созыва во втором и третьем чтениях. Он отметил, что такое решение принято партией, поскольку реального альтернативного варианта главы коалиции, кроме Биньямина Нетаниягу, пока нет. При этом он добавил, что БАЛАД может скорректировать свое отношение, если появится какая-либо альтернатива.

При голосовании в первом чтении по закону о роспуске Кнессета (в ночь на 28 мая) 66 парламентариев проголосовали за, 44 – против. Пять депутатов воздержались, пять отсутствовали. Но при голосовании во втором и третьем чтениях ситуация может измениться.

Вечером 28 мая были предприняты новые попытки сдвинуть с мертвой точки коалиционные переговоры. Однако лидер партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман дал понять, что не намерен идти на уступки.

В Израиль из Лондона прилетел бизнесмен Шмуэль Хайек, чтобы помочь в урегулировании кризиса вокруг закона о призыве. Вечером он встречался с Авигдором Либерманом в его канцелярии в Кнессете, а также с другими политическими лидерами, в том числе Рафи Перецем ("Ихуд Мифлагот а-Ямин").

До сих пор фракции Кнессета не пришли к единому мнению по поводу даты проведения повторных выборов. Называются следующие возможные варианты: 27 августа, 3 сентября, 10 сентября, 17 сентября и 29 октября. Наиболее вероятной называют дату 17 сентября 2019 года, но этот вариант не поддерживают ультраортодоксальные партии ШАС и "Яадут а-Тора".

28 мая секретариат партии "Ликуд" большинством голосом поддержал предложение Биньямина Нетаниягу об объединении с партией "Кулану" Моше Кахлона на внеочередных выборах в Кнессет 22-го созыва. В совместном предвыборном списке Моше Кахлон будет находиться на 5-м месте. Для членов партии "Кулану" будут забронированы 15-е, 20-е, и 35-е места. "Бронь" получат нынешний министр экономики Эли Коэн, депутат Ифат Шаша-Битон и Рои Фолькман.

Отметим, что за сутки до последнего дня коалиционных переговоров заметно сократился поток новостей и комментариев, поступающих от различных партий.





