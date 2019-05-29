18+
29 мая 2019 г.
последняя новость: 14:05
«Жвачка» за 7,5 миллионов долларов
В Израиле появится новый банк
Что полезнее: капуста или салат?
Десант из Белого дома укрепляет «слабое звено» плана Трампа
ТОП-5 продуктов для женского либидо
Боярский оскорбил всех женщин
Ученые назвали опасную для сердечников еду
Дочь Путина защищала кандидатскую с наушниками
Ядерный терроризм - главная угроза
Почему христианский сионизм исчезает
За мам и за пап
Нетаниягу теперь меньше доверяет людям
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
13:48 Расследование теракта на перекрестке Ариэль: провал военнослужащих
13:25 Подозреваемым в поджогах будет предъявлено обвинение
12:36 Началось обсуждение законопроекта о роспуске Кнессета 21-го созыва
12:01 Очередное побоище в деревне Кафр-Манда: 16 задержанных
11:35 Лидер БАЛАД заявил, что его партия поддержит роспуск Кнессета
10:46 В Израиле начинается "Месяц гордости", выскажите ваше отношение к ЛГБТ-сообществу. Опрос NEWSru.co.il
10:38 Пожарная охрана: ребенок в Цфате погиб из-за игры с огнем
08:23 Суд заморозил гражданский иск Эфи Наве против Адас Штайф в связи с продвижением в уголовном расследовании
08:12 Полиция задержала водителя-араба, ехавшего со скоростью 212 км/ч по 90-й трассе
07:57 Застрелен житель арабского населенного пункта Арара
Загрузка...
В Израиле

Затишье перед политической бурей: Израиль накануне повторных выборов

время публикации: 07:18 | последнее обновление: 11:36 блог версия для печати фото
Биньямин Нетаниягу
Авигдор Либерман
Габи Ашкенази, Моше Яалон, Яир Лапид и Бени Ганц

В среду, 29 мая, состоится обсуждение и голосование во втором и третьем чтениях по законопроекту о роспуске Кнессета 21-го созыва. Ожидается, что этот процесс начнется примерно в полдень и продлится до полуночи.

В полночь, если закон не будет утвержден, а коалиция не будет сформирована, премьер-министр Биньямин Нетаниягу должен будет сообщить президенту Реувену Ривлину, что ему не удалось сформировать правительство. В этом случае президент может поручить формирование коалиции другому депутату, и наиболее очевидным кандидатом на эту роль является Бени Ганц, лидер блока "Кахоль Лаван", набравшего на выборах 35 мандатов – столько же, сколько получил "Ликуд". Но у Ганца почти нет шансов на успех при формировании коалиции.

Если закон о роспуске Кнессета будет утвержден парламентом, это блокирует возможность передачи полномочий формирования правительства главе "Кахоль Лаван" Бени Ганцу. По этой причине оппозиционные партии, в основном, голосуют против закона о роспуске Кнессета. В "Ликуде" рассчитывают, что некоторые депутаты от оппозиции, в том числе от арабских партий, поддержат закон о роспуске Кнессета.

Лидер арабской партии БАЛАД Мансур Аббас 29 мая написал на своей странице в Twitter, что его партия поддержит законопроект о роспуске Кнессета 21-го созыва во втором и третьем чтениях. Он отметил, что такое решение принято партией, поскольку реального альтернативного варианта главы коалиции, кроме Биньямина Нетаниягу, пока нет. При этом он добавил, что БАЛАД может скорректировать свое отношение, если появится какая-либо альтернатива.

При голосовании в первом чтении по закону о роспуске Кнессета (в ночь на 28 мая) 66 парламентариев проголосовали за, 44 – против. Пять депутатов воздержались, пять отсутствовали. Но при голосовании во втором и третьем чтениях ситуация может измениться.

Вечером 28 мая были предприняты новые попытки сдвинуть с мертвой точки коалиционные переговоры. Однако лидер партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман дал понять, что не намерен идти на уступки.

В Израиль из Лондона прилетел бизнесмен Шмуэль Хайек, чтобы помочь в урегулировании кризиса вокруг закона о призыве. Вечером он встречался с Авигдором Либерманом в его канцелярии в Кнессете, а также с другими политическими лидерами, в том числе Рафи Перецем ("Ихуд Мифлагот а-Ямин").

До сих пор фракции Кнессета не пришли к единому мнению по поводу даты проведения повторных выборов. Называются следующие возможные варианты: 27 августа, 3 сентября, 10 сентября, 17 сентября и 29 октября. Наиболее вероятной называют дату 17 сентября 2019 года, но этот вариант не поддерживают ультраортодоксальные партии ШАС и "Яадут а-Тора".

28 мая секретариат партии "Ликуд" большинством голосом поддержал предложение Биньямина Нетаниягу об объединении с партией "Кулану" Моше Кахлона на внеочередных выборах в Кнессет 22-го созыва. В совместном предвыборном списке Моше Кахлон будет находиться на 5-м месте. Для членов партии "Кулану" будут забронированы 15-е, 20-е, и 35-е места. "Бронь" получат нынешний министр экономики Эли Коэн, депутат Ифат Шаша-Битон и Рои Фолькман.

Отметим, что за сутки до последнего дня коалиционных переговоров заметно сократился поток новостей и комментариев, поступающих от различных партий.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 28 мая 2019 г.
Законопроект о роспуске Кнессета подготовлен к голосованию во втором и третьем чтениях
// NEWSru.co.il // В Израиле // 28 мая 2019 г.
Секретариат "Ликуда" одобрил объединение с партией Моше Кахлона
// NEWSru.co.il // В Израиле // 28 мая 2019 г.
СМИ: обсуждается компромисс по закону о призыве. НДИ: "Нам ничего не известно"
// NEWSru.co.il // Экономика // 28 мая 2019 г.
Минфин: проведение выборов обойдется госказне в 475 млн шекелей, которых нет
// NEWSru.co.il // В Израиле // 28 мая 2019 г.
"Ликуд" отменяет праймериз, "Авода" ищет нового лидера
// NEWSru.co.il // В Израиле // 28 мая 2019 г.
Зеэв Элькин: "Повторные выборы могут привести к поражению правого лагеря"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 28 мая 2019 г.
"Зеут", "Новые правые" и "Гешер" готовятся к повторным выборам
// NEWSru.co.il // В Израиле // 28 мая 2019 г.
Объединение с Кахлоном и "стрельба в Либермана": "Ликуд" начинает предвыборную кампанию





  Rating@Mail.ru  
Среда, 29 мая 2019 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2019