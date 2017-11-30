НДИ против законов о шаббате. Комментарий Роберта Илатова

В среду, 29 ноября, глава фракции "Наш дом Израиль" Роберт Илатов направил письмо председателю правительственной коалиции Давиду Битану, в котором предупредил, что партия будет голосовать против законопроекта, регулирующего деятельность торговых точек по шаббатам.

Редакция NEWSru.co.il обратилась за комментарием к депутату Илатову.

"Речь идет о вполне серьезном кризисе, а не о тактических угрозах или перетягивании каната. Наша позиция проста, и мы довели ее до сведения руководства коалиции: за закон, который дает право министру внутренних дел закрывать магазины, работающие по субботам, мы голосовать не будем", - сказал Роберт Илатов.

Он опроверг слова главы правительственной коалиции Давида Битана, утверждавшего, что законопроект, который планируется вынести на рассмотрение межминистерской комиссии по законодательству 3 декабря, предусматривает сохранение статуса-кво. "Неважно, что говорит Битан, важно, что написано в законопроекте, а законопроект недвусмысленно говорит о том, что министр внутренних дел сможет закрывать магазины по шаббатам во всех городах кроме Тель-Авива. Но светское население живет не только в Тель-Авиве, и с его интересами надо считаться".

По словам Роберта Илатова, фракция НДИ не намерена выходить из правительственной коалиции. "Мы очень четко описали свои действия: мы будем голосовать против, а министр Софа Ландвер выйдет из зала заседаний в момент голосования. (Министр, голосующий против законопроекта, утвержденного правительством или межминистерской комиссией по законодательству, должен быть немедленно уволен. Министр обороны Авигдор Либерман не является депутатом Кнессета – прим. ред.). Коалиция может утвердить этот закон и без нас, у них есть 61 голос, поэтому не все в наших руках", - добавил Роберт Илатов. Он отметил также, что письмо, направленное Давиду Битану, вызвало очень серьезный резонанс в Кнессете. "И в "Ликуде", и в "Кулану", есть люди, которые отнеслись к нашему письму крайне серьезно и понимают, что у коалиции могут быть проблемы", - сказал наш собеседник.

Отметим, что в ходе голосования в первом чтении по законопроекту о трудоустройстве по шаббатам, члены фракции НДИ покинули зал заседаний.

"Ультраортодоксальные фракции должны понять, что они перегнули палку. Невозможно требовать уважения к себе, не платя тем же самым другим. Если мы говорим о статусе-кво, то он должен принимать во внимание интересы всех групп населения: и светских, и религиозных", - отметил глава фракции НДИ.

В окружении Давида Битана не отреагировали на просьбу редакции NEWSru.co.il прокомментировать позицию партии "Наш дом Израиль".





