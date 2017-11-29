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В Израиле

Управление гражданской авиации сообщило авиакомпаниям о забастовке в аэропорту Бен-Гурион

время публикации: 09:46 | последнее обновление: 10:22 блог версия для печати фото
Управление гражданской авиации сообщило авиакомпаниям о забастовке в аэропорту Бен Гурион
Управление гражданской авиации сообщило авиакомпаниям о забастовке в аэропорту Бен Гурион
Управление гражданской авиации сообщило авиакомпаниям о забастовке в аэропорту Бен Гурион

В среду, 29 ноября, Управление гражданской авиации опубликовало сообщение о подготовке к забастовочным санкциям, которые ожидаются в аэропорту Бен-Гурион 1-2 декабря. Соответствующая информация направлена всем авиакомпаниям, которых может коснуться решение о забастовке.

Согласно опубликованной информации, вылеты и прием самолетов прекратятся 1 декабря в 17:00 по израильскому времени; 2 декабря в 18:00 по израильскому времени возобновится работа аэропорта и начнется регистрация пассажиров на рейсы и проверки багажа службами безопасности аэропорта. Вылет первого после завершения забастовки самолета намечен на субботу 2 декабря, в 21:00.

Из Управления гражданской авиации передали, что с момента окончания забастовки все службы аэропорта будут функционировать в обычном режиме.

Создана специальная рабочая группа, в которую вошли представители рабочего комитета и администрации аэропорта. Эта группа будет принимать решения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в часы забастовки и рассматривать просьбы о предоставлении возможности вылета или приземления самолетов.

В ближайшие часы будет опубликована информация о решениях авиакомпаний по переносу или отмене рейсов, которые должны были вылететь или приземлиться в аэропорту Бен-Гурион в часы забастовки. По сообщению министерства транспорта, речь идет о 160 рейсах и примерно 25.500 пассажирах.

Пассажирам рекомендуется получать на интернет-сайтах авиакомпаний информацию о времени вылета или прибытия рейсов.

28 ноября рабочий комитет Управления аэропортов объявил о намерении провести 2 декабря забастовку в аэропорту Бен-Гурион. Представители профсоюзов отмечают, что забастовка связана с тем, что министр внутренних дел Арье Дери создал совместную комиссию с главами поселений округа Шфела с целью взимать деньги с Управления, несмотря на обязательство главы правительства Биньямина Нетаниягу не делать этого.

Председатель рабочего комитета Пинхас Идан сказал: "Речь идет о попытке совершить политический маневр в преддверии муниципальных выборов. Если эта инициатива будет реализована, первыми, кто заплатят за это, станут тысячи работников и миллионы пассажиров".



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// NEWSru.co.il // В Израиле // 28 ноября 2017 г.
Работники Управления аэропортов грозят в субботу устроить забастовку







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