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В Израиле

СМИ: в декабре Трамп объявит о признании Иерусалима столицей Израиля

время публикации: 29 ноября 2017 г., 20:47 | последнее обновление: 29 ноября 2017 г., 22:37 блог версия для печати фото
СМИ: в декабре Трамп объявит о признании Иерусалима столицей Израиля
СМИ: в декабре Трамп объявит о признании Иерусалима столицей Израиля
СМИ: в декабре Трамп объявит о признании Иерусалима столицей Израиля

Журналист службы новостей телеканалов "Кешет" и "Решет" Дана Вайс в своем Twitter написала, что в Иерусалиме считают высокой вероятность того, что президент США Дональд Трамп в начале следующей недели объявит о признании Иерусалима столицей Израиля и о подготовке к переносу посольства из Тель-Авива.

Согласно этому сообщению, Дональду Трампу, на которого также оказывают давление американские евангелисты, не хотелось бы в очередной раз продлевать вето на закон о переносе посольства в Иерусалим.

Белый дом назвал "преждевременными" сообщения о том, что США готовятся объявить о переносе своего посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

Отметим, что 6 июня Сенат США единогласно утвердил декларацию, посвященную 50-летию воссоединения Иерусалима. За этот документ проголосовали 90 сенаторов, включая бывшего кандидата в президенты Берни Сандерса. Еще 10 сенаторов не присутствовали в зале заседаний во время голосования.

В тексте декларации говорится: "В июне 2017 года отмечаются 50 лет со дня воссоединения Иерусалима, города, где еврейское присутствие сохранялось на протяжении трех тысячелетий. С 1948 по 1967 года Иерусалим был разделен, и израильтяне различных вероисповеданий, а также евреи из разных стран не имели свободного доступа к святым местам в восточном Иерусалиме, в частности к Стене плача. В 1967 году Иерусалим был воссоединен, и все имеют доступ к святыням". Сенат также вновь ратифицировал закон о признании Иерусалима столицей Израиля.

В соответствии с законом, американское посольство должно было переехать в Иерусалим не позднее мая 1999 года. Однако закон также предусматривает сохранение за президентом права вето на реализацию закона, которым воспользовались Билл Клинтон, Джордж Буш, Барак Обама и 1 июня его подписал Дональд Трамп. Указ подписывается раз в полгода. Следующий срок его подписание – декабрь.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
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// NEWSru.co.il // В мире // 8 октября 2017 г.
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// NEWSru.co.il // В мире // 13 сентября 2017 г.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 2 сентября 2017 г.
Посол Давид Фридман: перенос посольства США в Иерусалим – это вопрос времени
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