СССР и создание государства Израиль. К 70-летию голосования в ООН

29 ноября 1947 года сотни тысяч евреев не только в Эрец-Исраэль, но и по всему миру, напряженно слушали прямую радиотрансляцию с заседания Генеральной Ассамблеи ООН, где шло голосование по проекту резолюции №181, предусматривающей создание на территории подмандатной Палестины двух государств – еврейского и арабского.

В основу резолюции легли рекомендации Специальной комиссии ООН по Палестине, она была основана на декларации Бальфура, документах, принятых Лигой Наций, и Хартии ООН, подтверждающих право евреев на самоопределение. Неспособность международного сообщества предотвратить Катастрофу европейского еврейства также стала одним из факторов, повлиявших на решение ООН.

Руководство еврейского ишува в Эрец-Исраэль было разочаровано программой, согласно которой государство разделили практически из три анклава, самый крупный из которых – пустыня Негев. Тем не менее, было решено поддержать план раздела, передающий Иерусалим под контроль ООН и оставляющий Хеврон в арабских руках.

Будущим израильтянам, подсчитывающим у радиоприемников голоса за и против, в тот момент было важнее другое: впервые за две тысячи лет у евреев будет свое государство. После оглашения итогов голосования все бросились на улицу, чтобы отпраздновать историческое событие.

Среди 33 голосов, поданных в поддержку раздела подмандатной Палестины, три принадлежали Советскому Союзу – помимо собственно СССР, в ООН были представлены также Украина и Белоруссия. Это дало основание для утверждений, что Сталин сыграл ключевую роль в создании государства Израиль, а будущее еврейское государство, находящееся под влиянием социалистических идей, должно было стать чуть ли не новой советской республикой.

На самом деле мотивы СССР были значительно более прагматичными. Главной целью внешней политики Советского Союза на ближневосточном направлении в тот период было ослабление влияния Великобритании. Для Сталина мир делился по принципу "кто не с нами, тот против нас". Арабские страны – Египет, Саудовская Аравия, Ирак, Иордания – воспринимались как часть капиталистического мира.

В то же время в Москве осознавали, что арабы – доминантная сила в ближневосточном регионе. Поэтому было необходимо избежать враждебных с их точки зрения действий. В течение нескольких месяцев представитель СССР при ООН Андрей Громыко воздерживался от каких-либо заявлений по палестинскому вопросу – настолько, что никто не знал, в чем заключается позиция Советского Союза.

Предложение Специальной комиссии о разделе Палестины оказывается с точки зрения СССР крайне удачным – ведь речь идет о создании двух государств, в то время как в едином государстве большинство составили бы арабы. Тем не менее, Великобритания, стремящаяся усилить свои позиции в арабском мире, обвиняет Советский Союз в экспансионизме, средством которого должны стать евреи. Официальный Лондон не забывает отметить и социалистическую ориентацию руководства ишува.

В СССР, скорее всего, не были склонны переоценивать промосковские настроения лидеров будущего еврейского государства. Экономика здесь была далека от марксистских принципов, и киббуцы, несмотря на висевшие в них портреты Сталина, сильно отличались от советских колхозов. Давид Бен-Гурион видел в выходцах из киббуцев "пятую колонну", делая все для снижения их влияния.

Тем не менее, СССР стал первым государством, официально признавшим Израиль. Около 200 тысяч евреев получили возможность репатриироваться из находившейся под советским контролем Восточной Европы. В действительности репатриантов было больше. Но такая возможность была только у жителей европейских стран – советских граждан, решивших пробраться на историческую родину, ждал ГУЛаг.

Напомним, что арабы отвергли план раздела Палестины. Израилю с первых дней своего существования пришлось отражать агрессию арабских государств. В условиях эмбарго вопрос о поставках оружия стоял крайне остро. На помощь еврейскому государству вновь пришел советский блок.

Источником оружия стала Чехословакия, где тогда еще действовало коалиционное правительство. Израиль получил 100.000 ружей, 450 пулеметов, самолеты, другие вооружения. Добавим, что и Сирия закупила в Чехословакии оружия на 11 миллионов долларов. Так что речь здесь, скорее всего, идет не о желании помочь евреям, а о стремлении нажиться на чужом конфликте.

Но даже такая минимальная поддержка прекратилась, когда стало ясно: Израиль обеспечил свое существование. В качестве возможных причин смены советского политического курса называют развернутую Сталиным в 1948 году антисемитскую кампанию, отказ Бен-Гуриона включить просоветский МАПАМ в коалиционное правительство и даже триумфальную встречу, которую устроили московские евреи послу Израиля Голде Меир.

Скорее всего, причина более банальна. Появившись на карте мира, Израиль уже выполнил единственную задачу, интересовавшую советское руководство – вытеснил англичан из Палестины. Внимание Сталина переключилось на другие арены противостояния с капиталистическим окружением – сначала на Берлин, а затем на Корею. Напряженно-враждебными оставались и отношения с арабами. Разворот в сторону стран третьего мира был начат только после смерти "Хозяина", когда пост министра иностранных дел занял Дмитрий Шепилов.

Материал подготовил Павел Вигдорчик