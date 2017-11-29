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В Израиле

Продвижение закона об ограничении доступа к порносайтам в Израиле. Комментарии

время публикации: 07:48 | последнее обновление: 07:48 блог версия для печати фото
Продвижение закона об ограничении доступа к порносайтам в Израиле. Комментарии
Шули Муалем-Рафаэль
Мики Зоар

В понедельник, 27 ноября, экономическая комиссия Кнессета обсуждала законопроекты Мики Зоара ("Ликуд") и Шули Муалем-Рафаэль ("Байт Иегуди") по блокированию свободного доступа к порносайтам через компьютеры и мобильные телефоны. Члены комиссии проголосовали за объединение этих законопроектов в единую законодательную инициативу перед голосованием в первом чтении.

Напомним, что в законопроекте Мики Зоара предлагается финансовая стимуляция интернет-провайдеров за предоставление клиентам программы для фильтрации веб-контента. Согласно предложению депутата от "Ликуда", за каждого клиента, который установит фильтрующую программу, компания-провайдер будет получать 30 агорот в год на протяжении десяти лет. При этом лоббисты этого закона подчеркивают, что для взрослой аудитории доступ через пароль к любым ресурсам останется неограниченным.

Законопроект Шули Муалем-Рафаэль требует, чтобы провайдеры бесплатно предоставляли клиентам услуги фильтрации контента и информировали их о доступности таких программ с помощью СМС-сообщений или по электронной почте. При этом автор законопроекта занимает непримиримую позицию и заявляет о намерении добиваться блокировки доступа к порно-ресурсам в Израиле, оговаривая возможность снять блокировку для взрослого пользователя.

Законодательные инициативы Зоара и Муалем-Рафаэль вызывают неоднозначную реакцию в израильском обществе, хотя и находят заметную поддержку среди депутатов Кнессета. Причем эти законопроекты поддерживают не только многие представители правых и ультрарелигиозных партий, но и некоторые депутаты от Объединенного арабского списка.

Министерство юстиции возражает против данных законопроектов, мотивируя это недопустимостью вторжения в частную жизнь граждан.

Эксперты скептически оценивают эффективность мер, к которым рекомендуют прибегнуть Зоар и Муалем-Рафаэль для борьбы со свободным доступом к интернет-ресурсам, отмечая техническую безграмотность авторов законопроектов и непродуманность предлагаемых мер.

Депутат Мики Зоар выступил со следующим письменным заявлением, которое 28 ноября было разослано в израильские СМИ: "Я хочу всех успокоить: никто не собирается создавать черные списки пользователей порнографических сайтов, право людей на свободный выбор и на частную жизнь не пострадает, взрослый человек, который захочет продолжать посещать такие сайты, сможет свободно это делать. Все, чего мы добиваемся – это повышения родительского контроля над процессом посещения сайтов в интернете. Для реализации этого предложения будет устанавливаться специальная программа, стоимость (внедрения) которой составит десятки миллионов шекелей. Государство готово спонсировать ее, а также предоставить льготы провайдерам интернета, которые согласятся с этой инициативой. Есть деньги, есть юридическая база, надо принимать решение".

Депутат Кнессета Шули Муалем заявила: "Я убеждена в необходимости такого закона, который поможет преодолеть одно из главных заболеваний нашего общества: порнографию и нестерпимый вред, который приносит потребление ее, особенно для детей. 12-летние дети смотрят порнофильмы. Я знаю, что про меня говорят будто я хочу насадить здесь Иран. Но я не собираюсь прекращать борьбу до тех пор, пока порносайты не будут изначально закрыты для всех и для их открытия клиенты должны будут обратиться к провайдеру".

Отметим, что продвижение этих законодательных инициатив сопровождается появлением публикаций, в которых, ради привлечения внимания читателей, приводятся неточные данные. Так, например, в заголовке статьи на сайте "Детали" от 28.11.2017 утверждается, что "израильтянам закроют доступ к порносайтам" и что на эти цели государство якобы намерено потратить 100 миллионов шекелей. На самом деле, на данном этапе принято лишь одно решение: перед голосованием в первом чтении объединить схожие законодательные инициативы Зоара и Муалем-Рафаэль. Никакое государственное финансирование реализации этих законопроектов пока не утверждено.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 16 марта 2017 г.
"Закон о порнографии" прошел предварительное чтение в Кнессете
// NEWSru.co.il // В Израиле // 9 января 2017 г.
Утверждение "закона о порнографии" было отложено, его изучают эксперты







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