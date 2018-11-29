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В Израиле

Перстень, найденный в Иродионе полвека назад, оказался печатью Понтия Пилата

время публикации: 13:18 | последнее обновление: 14:01 блог версия для печати фото
Иродион
Перстень, найденный в Иродионе, оказался принадлежавшим Понтию Пилату
"Что есть истина?". Христос и Пилат. 1890

Исследователям из Еврейского университета в Иерусалиме удалось расшифровать надпись на перстне, обнаруженном 50 лет назад в ходе первых раскопок крепости Иродион – одной из твердынь, возведенных царем Иродом в Иудейской пустыне.

Вскоре после Шестидневной войны в крепости, расположенной к югу от Иерусалима, начала работать археологическая экспедиция под руководством профессора Еврейского университета Гидеона Форстера. Были найдены тысячи предметов старины разной степени сохранности.

Среди них был и древний бронзовый перстень с полустертой надписью. Только сейчас, используя современные технические средства, удалось установить, что на нем изображено: кубок для вина, окруженный греческой надписью "Пилат".

Газета "Гаарец" цитирует профессора Дани Шварца, по мнению которого, нет практически никаких сомнений в том, что перстень принадлежал Понтию Пилату, прокуратору Иудеи, осудившему на казнь Иисуса Христа и по этой причине вошедшему в историю. Ученый отметил, что пребывание здесь других Пилатов науке неизвестно.

Пятый прокуратор Иудеи принадлежал к всадническому сословию, а перстни были отличительным знаком принадлежности к всадничеству. Римский историк Луций Анней Флор, чтобы описать масштаб поражения, понесенного римлянами при Каннах в 216 году до н.э., отмечает, что Ганнибал послал в Карфаген два модия перстней. Модий – римская мера объема, составлявшая немногим менее девяти литров.

Однако традиционные украшения изготавливались из золота. Поэтому, полагают ученые, прокуратор использовал бронзовый перстень в повседневной работе – в качестве печати, а то и вовсе был в пользовании чиновника, имевшего право запечатывать документы от имени прокуратора.

Это третий артефакт с именем Понтия Пилата, найденный в Израиле. В 1961 году в Кейсарии – городе, в эпоху империи ставшем административной столицей провинции, был найден камень с частично сохранившимся посвящением "божественному Августу Тиберию от префекта Иудеи Понтия Пилата". Камень стал первым археологическим свидетельством существования прокуратора.

В 2017 году в ходе археологических раскопок на месте, где должен пройти водопровод в Рамат Бейт-Шемеш, был обнаружен участок дороги, проложенной две тысячи лет назад, в период римского владычества. Археологи нашли между камней монету с именем прокуратора Иудеи, отчеканенную в 29 году – незадолго до того, как провинциальный чиновник вошел в историю.

Пилат управлял Иудеей в 26-36 годах н.э. Его правление было для евреев крайне тяжелым. Царь Ирод Агриппа Первый в письме императору Калигуле говорит "о взятках, оскорбленьях, лихоимстве, бесчинствах, злобе, беспрерывных казнях без суда, ужасной и бессмысленной жестокости" прокуратора.

Однако вряд ли наместник-лихоимец в ранге префекта вошел бы в историю, если бы не приговор, вынесенный им Иисусу Христу. Основанием для приговора стало то, что проповедника называли "иудейским царем", что бросало вызов власти императора. Впрочем, со временем отношение христиан к умывшему руки прокуратору меняется к лучшему, а эфиопская церковь даже причислила его к лику святых.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 7 марта 2017 г.
Монета Пилата на пути, построенном разрушителями Иудеи. Находка в Бейт-Шемеше





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