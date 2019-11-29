Хаос за две недели до роспуска Кнессета. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает еженедельную публикацию обзоров политической ситуации, которые в предвыборный период готовит журналист Габи Вольфсон. Планируем публиковать эти обзоры по пятницам – до формирования коалиции.

Вечером в четверг, 28 ноября, премьер-министр Биньямин Нетаниягу принял в своей канцелярии глав Совета поселений в Иудее и Самарии. Встречи в таком формате проходят нечасто и, как правило, свидетельствуют о политических тучах, сгущающихся над главой правительства. По заявлению участников встречи, она прошла в атмосфере взаимопонимания. Лидеры поселенцев получили обещание не снимать с повестки дня вопрос об аннексии Иорданской долины, а также инициировать решение правительства о переводе 40 миллионов шекелей на нужды безопасности. А премьер-министр услышал, что официальные лидеры поселенцев поддерживают именно его. По случайному стечению обстоятельств, за несколько часов до этой встречи стало известно, что ведущие активисты "Ликуда" в Иудее и Самарии призывают к выдвижению другого кандидата, который, в отличие от Нетаниягу, смог бы сформировать коалицию в Кнессете 22-го созыва. "Мы любим Нетаниягу, но третьи выборы – это катастрофа для всего национального лагеря", – сказал в беседе с корреспондентом NEWSru.co.il активист "Ликуда". Имя Гидеона Саара не называется, но витает в воздухе.

Чем меньше времени остается до истечения срока, отведенного на формирование правительства, тем хаотичнее попытки избежать третьих выборов. В "Кахоль Лаван" расстались с надеждой собрать 61 рекомендацию для Бени Ганца и ограничиваются лишь выдвижением условий, на которых согласятся стать частью правительства. Эти условия остаются неизменными: Ганц должен быть первым в ротации и Нетаниягу должен расстаться со своими партнерами по праворелигиозному блоку. В "Ликуде" пытаются смягчить возражения оппозиции путем сокращения времени, которое Нетаниягу должен оставаться на посту премьер-министра. Изначально речь шла о том, что он сложит с себя полномочия с началом суда, потом требование сократилось до полугода, а сейчас, по информации канала "Решет", в "Ликуде" просят дать Нетаниягу не более трех месяцев. "За это время Нетаниягу рассчитывает заключить досудебную сделку с госпрокуратурой, что гораздо проще делать, будучи премьер-министром, чем бывшим депутатом", – сказал мне один источник в Кнессете.

В "Кахоль Лаван" в настоящий момент отвергают возможность даже кратковременного пребывания в правительстве, которое возглавляет Биньямин Нетаниягу. "Мы стремимся к созданию правительства национального единства, но присоединимся к нему лишь в том случае, если Бени Ганц получит право быть первым в ротации", – заявил Моше Яалон после встречи со спикером Кнессета Юлием Эдельштейном. Глава парламента побеседовал с Яалоном перед тем, как призвал "Ликуд" и "Кахоль Лаван" возобновить переговоры, так как бывший министр обороны неожиданно оказался не менее чем Яир Лапид, а возможно даже более непримиримым противником предоставления Нетаниягу права быть первым в ротации. Если Эдельштейн рассчитывал на смягчение позиции Яалона, его ждало разочарование.

Бени Ганц, который ранее был заинтересован в детальных переговорах о ротационном правительстве, переменил свое отношение после того, как Нетаниягу были предъявлены обвинения. Во всяком случае, никаких индикаций к изменению позиции лидеров "Кахоль Лаван" к настоящему моменту нет. Несмотря на это, встречи под эгидой спикера Кнессета продолжатся, и, возможно, к усилиям по спасению от выборов путем создания правительства национального единства присоединится президент Реувен Ривлин.

В "Ликуде" многие считают переговоры с "Кахоль Лаван" пустой тратой времени. "Предложения спикера Кнессета продиктованы добрыми намерениями, но шансы на их реализацию равны нулю. Единственный шанс избежать выборов состоит в возможности возвращения Авигдора Либермана в правый лагерь", – заявил депутат Кнессета Мики Зоар.

28 ноября показалось, что такая возможность вполне реальна. Глава НДИ заявил в интервью "Кан РЭКА", что не исключал присоединения к узкой правой коалиции. "Если бы Нетаниягу сумел получить согласие ультраортодоксов на какой-либо компромисс в вопросах религии и государства, можно было бы создать прочную коалицию из 63 депутатов. Однако, к сожалению, он не в состоянии это сделать", – заявил Либерман. Это заявление вызвало массу комментариев и предположений. "Либерман запускает пробный шар и одновременно демонстрирует нам, что не закрывает все двери. Я надеюсь, что удастся и ультраортодоксов убедить в необходимости компромисса", – сказал корреспонденту NEWSru.co.il источник в "Ликуде". Сколь велик шанс на компромисс между Либерманом и Лицманом? В минувшие недели премьер-министр проверял готовность ультраортодоксов к проявлениям гибкости в вопросах религии и государства. "Все, что ему удалось – это минимальный компромисс в вопросах права раввинов городов проводить гиюры. Это все", – сказал мне источник, осведомленный о ходе переговоров. В НДИ, в свою очередь, утверждают, что слова Либермана в радиоинтервью касались того, что происходило до сих пор. Возможно ли продолжение переговоров о создании узкого правого правительства? Возможно, однако шансы и на этом направлении оцениваются как крайне низкие.

За 13 дней до роспуска Кнессета по-прежнему наиболее вероятным сценарием являются третьи выборы. И, в то же время, переговоры не прекращаются ни на минуту. "Мы движемся в сторону выборов, но это движение может остановиться. Надо помнить, что за оставшиеся дни надо лишь получить 61 подпись. Потом будут еще две недели на коалиционные переговоры. Простых ситуаций в жизни очень мало, а в политике тем более. Надо искать творческие решения", – сказал мне на этой неделе депутат Кнессета Эли Авидар (НДИ). Очевидно, что поиск таких решений продолжится до последних отведенных на это минут.

Если переговоры о формировании правительства проходят в основном за кулисами, то борьба между Биньямином Нетаниягу и Гидеоном Сааром разворачивается в открытую и постоянно обостряется. Бывший министр просвещения потребовал проведения праймериз в "Ликуде" еще до выборов, однако Саара устраивают и те шесть недель, о которых договорились премьер-министр Нетаниягу и глава партийного центра "Ликуда" Хаим Кац (сторонник Саара). Если правительство будет сформировано, то вопрос о праймериз отпадет сам собой, если же нет, то Саар получит возможность подготовиться к дуэли с Нетаниягу. В "Ликуде" полагают, что глава правительства одержит на праймериз убедительную победу. На его стороне и традиция "Ликуда" не свергать действующего лидера партии, и популярность Нетаниягу, который по всем опросам приносит партии больше мандатов на выборах, чем Саар. Но нельзя забывать, что, поддержав Нетаниягу, ликудники объявят о своей готовности идти на выборы под руководством человека, дважды подряд не сумевшего сформировать коалицию, да к тому же обвиняемого во взяточничестве.

Пока что Саара поддерживают министр Хаим Кац, депутаты Эти Атийя и Михаль Шир. К его сторонникам относят и депутата Йоава Киша, хотя он ни разу не заявлял о том, кого поддержит на праймериз. В то же время и Нетаниягу, если судить по малочисленному присутствию депутатов от "Ликуда" на массовом митинге в его поддержку в Тель-Авиве, уже не тот всесильный и всемогущий глава партии. Только министр по делам культуры и спорта Мири Регев, а также депутаты Мики Зоар и Шломо Караи приняли участие в демонстрации. Остальные парламентарии предпочли остаться дома. Нетаниягу все еще непререкаемый лидер для участников этого митинга. Он вождь, которому хранят верность те, кто наполняют whatsapp-группы ликудников оскорблениями в адрес Гидеона Саара. Но среди ведущих депутатов и министров, и тех, кто хранит молчание, и тех, кто высказывают свою поддержку Нетаниягу, царит атмосфера приближающейся смены эпохи.





