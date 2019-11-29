Опросы: решение о предъявлении обвинений Нетаниягу не повлияло на распределение мандатов, "Ликуд" с Сааром теряет мандаты, но укрепляет блок

Согласно опросу общественного мнения, проведенному компанией "Маагар Мохот" по заказу газеты "Исраэль а-Йом" и радиостанции 103FM, решение юридического советника правительства Авихая Мандельблита предъявить премьер-министру и лидеру партии "Ликуд" Биньямину Нетаниягу обвинения по трем уголовным делам не повлияло на распределение мандатов в Кнессете.

Если бы выборы состоялись сегодня, блок "Кахоль-Лаван" сохранил бы позицию крупнейшей фракции Кнессета с 35 мандатами (на два больше, чем сейчас), а "Ликуд" во главе с Биньямином Нетаниягу увеличил бы свое представительство с 32 до 33 мандатов.

Объединенный арабский список (13), ШАС (9), НДИ (8) остались бы с тем же количеством мандатов, которое имеют сейчас, "Яадут а-Тора" получила бы дополнительный мандат, сравнявшись с НДИ.

У "а-Ямин а-Хадаш" – 6 мандатов, у "Махане Демократи" – 4 мандата, у "Аводы-Гешера" – 4 мандата.

Подобный расклад означает равенство между право-религиозным блоком (56) и левоцентристским (43) при внешней поддержке арабских партий (13). Ключи к коалиции по-прежнему остаются у НДИ.

44% респондентов уверены, что третьи за год выборы не принесут каких-либо изменений в политической ситуации, 57% отдают предпочтение правительству национального единства, 43% считают, что Биньямин Нетаниягу должен уволиться с поста премьер-министра, и еще 12% - что он должен взять временный самоотвод.

45% респондентов предпочитают видеть на посту премьера Биньямина Нетаниягу, а не Бени Ганца. 88% избирателей "Ликуда" предпочитают Биньямина Нетаниягу Гидеону Саару.

Опрос также показал, что если бы "Ликуд" возглавлял Гидеон Саар, а не Биньямин Нетаниягу, эта партия потеряла бы пять мандатов, однако право-религиозный блок получил бы 60 мест в Кнессете.

При таком раскладе "Кахоль-Лаван" набирает 33 мандата, "Ликуд" - 28 мандатов, объединенный арабский список - 14 мандатов, "а-Ямин а-Хадаш" - 12 мандатов, ШАС - 11 мандатов, "Яадут а-Тора" и НДИ - по 9 мандатов, "Авода-Гешер" - 4 мандата. "Махане Демократи" и "Ихуд Мифлагот а-Ямин" не проходят электоральный барьер.

Такую же картину показывает и опрос, проведенный институтом Смита по заказу газеты "Маарив". "Ликуд" набирает больше мандатов с Нетаниягу, право-религиозный блок - с Сааром.

Если во главе "Ликуда" остается Нетаниягу, "Кахоль-Лаван" получает 35 мандатов, "Ликуд" - 33 мандата, объединенный арабский список - 13, ШАС и НДИ - по 8, "Яадут а-Тора" - 7, "а-Ямин а-Хадаш" - 6, "Авода-Гешер" и "Махане Демократи" - по 5. "Ихуд Мифлагот а-Ямин" не проходит барьер.

Если же "Ликуд" возглавит Саар, "Кахоль-Лаван" остается с 35 мандатами, "Ликуд" сокращается до 31 мандата, объединенный арабский список - с 13 мандатами, ШАС - с 8 мандатами, у НДИ и "Яадут а-Тора" - по 7 мандатов, "а-Ямин а-Хадаш" - 6 мандатов, "Авода-Гешер" - 5 мандатов, "Ихуд Мифлагот а-Ямин" и "Махане Демократи" - по 4 мандата.