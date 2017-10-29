29 октября 2017 г.
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В Израиле

С переходом на зимнее время в Израиль пришла зимняя погода

время публикации: 07:11 | последнее обновление: 10:03 блог версия для печати фото
С переходом на зимнее время в Израиль пришла зимняя погода
С переходом на зимнее время в Израиль пришла зимняя погода
С переходом на зимнее время в Израиль пришла зимняя погода

Тот факт, что с переходом на зимнее время в этом году в Израиль пришла зимняя погода, отмечают многие израильские СМИ. Впрочем, осадки пока незначительны, а температура соответствует среднесезонной.

В минувшую субботу дожди прошли на севере (местами с грозами), в центре и на востоке страны. Больше всего осадков выпало в Западной Галилее (22,5 мм, причем 18 мм в течение одного часа). В районе Хайфского залива выпало 9 мм осадков, в районе горы Кармель – 5,5 мм, в Изреэльской долине – 4,5 мм.

В воскресенье, 29 октября, ожидаются незначительные осадки в северных районах и на побережье Средиземного моря.

Предстоящая неделя будет дождливой, температура понизится до уровня ниже среднесезонной, сообщают синоптики. В Тель-Авиве дожди временами ожидаются в течение всей предстоящей недели, особенно интенсивными они, по всей видимости, будут в понедельник. В Иерусалиме дожди в течение ближайших семи дней будут заметно реже. Больше всего осадков выпадет на севере страны. В Негеве и на юге – пока без осадков.

Температура в течение этой недели будет незначительно ниже среднесезонной: в Иерусалиме – днем 19-22, в Тель-Авиве – 24-25, в Хайфе – 23-25, в Эйлате – 27-31.

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