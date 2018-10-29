Во вторник, 30 октября, в Израиле пройдут выборы в местные органы власти. Права голоса на них имеют 6.653.808 израильтян.

Впервые в истории страны выборы в городские, местные и региональные советы проводятся в один день.

Голосование состоится в 251 населенном пункте: в 197 муниципалитетах и в 54 региональных советах. Отменены выборы в муниципалитеты Тайбе и Бака аль-Гарбия. В местном совете Джат выборы состоялись в 2015 году. В Тель-Монде управляет назначенный совет, и выборов не будет также.

В городские и местные советы голосование проводится с помощью двух бюллетеней: желтым выбирается мэр или глава местного совета, белым – члены местного совета. В населенных пунктах, где имеется лишь один кандидат, избиратели получат зеленый бюллетень. Он выпускается в урну только в том случае, если избиратель хочет проголосовать против кандидата.

Если ни одному из кандидатов не удастся заручиться поддержкой более 40% проголосовавших, через две недели, то есть 13 ноября, состоится второй тур. В него выйдут два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов.

Право голоса на местных выборах имеют граждане, достигшие 17 лет.

Избирательные пункты откроются в 7:00 и будут работать до 22:00. В населенных пунктах, в которых проживают менее 350 человек, участники закроются в 20:00.

Впервые в истории Израиля день выборов в местные органы власти, чтобы стимулировать явку на участки, объявлен выходным. Однако ряд служб и организаций продолжат работать и в этот день. В частности, работают по обычному графику службы, без которых проведение выборов стало невозможно: общественный транспорт и средства массовой информации. Кроме того, в отличие от шаббата в этот день владельцы предприятий не должны получать специальное разрешение для работы, поэтому многие торговые предприятия и магазины будут открыты. Вместе с тем, если сотрудник не захочет в этот день выходить на работу, работодатель не может его принудить его к этому или наказать

Выходной день является оплачиваемым для тех, кто проработал на одном месте более 14 дней.

В законе, объявившим день выборов в местные органы власти выходным днем, не оговаривается, каким образом должен оплачиваться этот день в случае, если предприятие работает.

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что во время голосования порядок на улицах израильских городов и на избирательных участках будут обеспечивать 16 тысяч сотрудников полиции, пограничников и добровольцев. Кроме того, будут задействованы около 3.000 охранников, работающих через гражданские фирмы.





