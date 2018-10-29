Пять вопросов кандидатам в мэры Иерусалима. Виртуальные дебаты

Во вторник, 30 октября, в Израиле пройдут муниципальные выборы. На пост мэра Иерусалима претендуют четыре основных кандидата – Офер Беркович, Йоси Дейч, Моше Леон и Зеэв Элькин. Судьба предвыборной гонки решится, судя по всему, во втором круге.

Незадолго до первого тура выборов редакция NEWSru.co.il предложила претендентам на пост мэра Иерусалима принять участие в виртуальных дебатах: четырем кандидатам были заданы одинаковые вопросы по пяти темам.

Свои ответы представили Офер Беркович, Йоси Дейч и Зеэв Элькин. Кандидат Моше Леон предпочел не принимать участия в дебатах и не объяснил причину отказа.

Мы благодарим кандидатов, поддержавших инициативу NEWSru.co.il, и приводим их ответы в точности в той форме, в какой они были получены.

Какой будет ваша первая инициатива в качестве мэра, если вас изберут на эту должность?

Офер Беркович: Каждое воскресенье буду начинать новую неделю с рейда по городу, каждый раз в другом районе, как в старые добрые времена Тедди Колека. Хочется видеть лица горожан, слышать их голоса. А главное, лично понимать: каково состояние дорог и пробок на внутренних улицах (а не только на главных шоссе), количество рабочих на тех или иных муниципальных стройках, состояние чистоты и процесс уборки районов, инфраструктуры и т.д и т.п. По-моему, только живя жизнью своего города постоянно, а не сидя в кабинете, можно точно понять, что требуется людям, живущим в нём.

Йоси Дейч: Первая и центральная тема, которой я намерен уделить внимание, это "размораживание" проектов строительства жилья во всех районах Иерусалима. Каждый иерусалимец, светский или религиозный, мечтает видеть молодые поколения жителей города, остающимися в столице, а не покидающими ее из-за острой нехватки жилья. К сожалению, в последние годы мы являемся свидетелями отрицательного иммиграционного баланса, что вызвано замораживанием строительства, которое привело к дефициту жилья, наносящему особо сильный удар по молодежи. Эта тенденция усиливается, ситуация требует срочного и кардинального изменения. Именно этого изменения я намерен, с Божьей помощью, добиваться сразу после выборов.

Зеэв Элькин: Я бы сделал акцент на двух вопросах: во-первых, реформа системы уборки мусора, о которой я говорю в своей программе, во-вторых, борьба с бюрократизацией и упрощение всей работы мэрии, в том, что касается выдачи разрешений на строительство и на деятельность бизнесов в Иерусалиме. Это приведет к расширению строительства и привлечет бизнес-компании в Иерусалим.

Как вы намерены решать жилищную проблему в Иерусалиме? Сколько квартир будут построены в вашу первую каденцию? Намерены ли вы строить жилье в кварталах, находящихся за пределами так называемой "зеленой черты"?

Офер Беркович: В первую очередь, льготные кредиты для молодежи до 250 тысяч шекелей. Эта модель успешно работает по всему Израилю и, будучи мэром Иерусалима, я приложу все усилия, чтобы эффективно внедрить ее в столице. Помимо этого, будет увеличена прозрачность процедуры обработки запросов на строительство жилых проектов. (Сейчас этот срок может тянуться более двух лет, что совершенно недопустимо в крупном городе). Мы будем добиваться увеличения предложений на рынке жилья – за десять лет я поэтапно добьюсь строительства 30.000 единиц недвижимости. Это тот минимум, что необходим Иерусалиму сегодня. Еще один пункт: долгосрочная аренда жилья – на 20% ниже рыночной цены. Сбалансированная инфраструктура даст возможность создать около 4.000 квартир на съём. Будет отменена политика замораживания строительства. 15.000 потенциальных единиц жилья простаивают в ожидании завершения бесконечных бюрократических процедур и неадекватно долгого планирования. Это 10.000 будущих квартир в Атарот, больше 2.500 в Писгат-Зеэве, Гило, Ар-Хома и Рамат Шломо. 450.000 квадратных метров в Иерусалиме сегодня просто пустуют. Это заброшенные дома и квартиры, которые фактически становятся потерянными для столицы. Четко спланированная стимуляция владельцев вернуть их в эксплуатацию даст Иерусалиму еще 3.000 жилищных единиц.

Йоси Дейч: На моем столе в муниципалитете лежит множество проектов строительства, которые могут стать решением проблемы обеспечения доступным жильем десятков тысяч молодых семей. Эти проекты не реализуются из-за давления правительства, настаивающего на замораживании строительства во всех районах города. Речь идет о тысячах единиц жилья в Гиват а-Матос, в Атарот, в Ар Хома, в Писгат-Зеэве, в Неве-Яакове, в Гило, в Рамат Шломо, в Рамоте и иных районах. В них молодые израильтяне должны иметь возможность приобрести свою первую квартиру по логичной цене и избрать местом жительства Иерусалим. Проблему дефицита жилья невозможно решить за один год, но я надеюсь, что уже в будущем году я смогу продемонстрировать кое-какие успехи жителям города, что они смогут увидеть зачатки перемен в области планирования, и это позволит в ближайшие годы утвердить строительство тысяч единиц жилья в столице.

Зеэв Элькин: Как я уже неоднократно говорил, для того, чтобы добиться снижения цен на жилье, необходимо интенсифицировать строительство в Иерусалиме, как новых единиц жилья, так и проектов городского обновления. Для этого нужно ликвидировать бюрократические препоны, сократить сроки, которые требуются сегодня для утверждения проектов строительства. В этом смысле Иерусалим – чемпион Израиля по бюрократии. Процедуры, которые мы собираемся упразднить, не фигурируют ни в одном законе. В других городах их просто нет. Параллельно с сокращением бюрократии мы собираемся ввести практику одновременного продвижения нескольких строительных проектов, а не одного проекта в одном районе, как это происходит сейчас. Это позволит резко интенсифицировать темпы строительства. Учитывая тот факт, что в столице строительство нередко застревает, надо использовать весь потенциал одновременно. Это позволит удержать в Иерусалиме еврейское население и сохранить большинство. Кроме того это остановит экспансию группами ультраортодоксов районов, населенных сегодня светскими израильтянами и евреями, соблюдающими традиции. "Харедизация" районов происходит потому, что у ультраортодоксов нет альтернатив, и они хорошо организованы. Когда мы будем продвигать строительство одновременно нескольких кварталов, можно будет еще на этапе планирования за счет различных технических характеристик определить: для какого населения тот или иной квартал будет предназначен. Строительство в кварталах, расположенных за пределами "зеленой черты", является одним из потенциалов строительства жилья в Иерусалиме. Я все эти годы добивался продолжения строительства за пределами "зеленой черты", и буду продолжать добиваться этого как мэр города.

Какие изменения в статус-кво будут внесены в случае вашего избрания? Продолжат ли по субботам работать "Митхам а-Тахана"? "Синема Сити"? Продолжатся ли культурные мероприятия по ночам на рынке "Махане Йегуда"?

Офер Беркович: Позиция нашего движения "Хиторерут" в отношении статус-кво основана на договоре Габизон и Мидана, а конкретно: мы за открытие культурных и увеселительных учреждений по субботам, но против работы государственных учреждений и торговли. Те же супермаркеты, которые уже открыты сегодня, должны оставаться открытыми в соответствии с соглашением о статус-кво. На протяжении последних лет члены горсовета от списка "Хиторерут" не раз боролись против закрытия зон отдыха в городе и отстояли продолжение их работы по субботам (например, кинотеатр "Смадар", старая железнодорожная станция, бар "Мифлецет" в районе Кирьят Йовель и другие). Это показывает, что при достаточном упорстве светских жителей возможно многое. Нет никаких причин для того, чтобы чьей-то прихотью был остановлен тот революционный процесс, который был начат движением "Хиторерут" на рынке "Махане Йегуда" в плане культурной развлекательной жизни. Именно там движение берёт своё начало, с гастро-фестиваля "Балабуста", организованного нами несколько лет назад. Рынок превратился в иерусалимский культурный символ, как для туристов, так и для горожан. Вместе с членами списка "Хиторерут" я сделаю всё, чтобы этот символ продолжал развиваться и стал чище и комфортнее для всех слоёв населения.

Йоси Дейч: Я верю в важность статус-кво, как средства сохранения многоликого иерусалимского общества. Я очень рад, что все кандидаты, принимающие участие в нынешней предвыборной кампании, подписали декларацию, в соответствии с которой они обязуются сохранять статус-кво. По поводу конкретных вопросов, таких как будущее "Митхам а-Тахана" и прочего, могу лишь сказать, что за моей спиной 12 лет работы на высокопоставленных должностях в муниципалитете Иерусалима. Моя деятельность хорошо известна. Вся моя общественная работа была направлена на то, чтобы сблизить людей. Я всегда сторонился как огня всяких разногласий и огнеопасных точек. Моя политика, направленная на наведение мостов и урегулирование конфликтов, доказала себя. За эти годы я разрешил десятки кризисов и представил множество творческих идей, позволивших превратить город в более спокойный и приятный для всех его жителей. Этот же образ действий я намерен сохранить, заняв кабинет мэра города.

Зеэв Элькин: Я неоднократно заявлял, что не допущу изменения статус-кво в Иерусалиме. "Митхам а-Тахана" продолжит функционировать, этот культурный объект был создан при помощи нашего министерства (министерства по делам Иерусалима – прим.ред.), и нет никакой причины его закрывать. Рынок "Махане Йегуда" продолжит функционировать как центр молодежного отдыха и развлечений по вечерам, как это происходит сегодня. Необходимо лишь навести порядок в тех сферах, которые этого требуют. Я говорю в первую очередь о торговле наркотиками и о проституции, которая там развелась, а также о необходимости соблюдения владельцами кафе и баров, работающих на рынке, элементарных правил гигиены и санитарии. Например, недопустимо, чтобы трубы некоторых заведений вели прямо в окна жителям окрестных домов. Но как центр культурно-развлекательной активности рынок продолжит свою работу, это стало сегодня одной из иерусалимских достопримечательностей.

Ваше отношение к возможному предложению о разделе Иерусалима или отказе от арабских кварталов города?

Офер Беркович: На сегодняшний день муниципальные границы Иерусалима известны, и мы должны заботиться обо всех жителях города, где бы они ни находились. Я не занимаюсь дилеммой разделения или объединения Иерусалима. Это вопрос государственного уровня, решение которого не находится в компетенции городского совета. "Хиторерут" сумела возвести некий мост между правым и левым населением, религиозным и светским, репатриантами и сабрами, отчасти потому, что не основывали свою идеологию и деятельность на государственных вопросах, которые не находятся в границах деятельности мэра города. Всем нам нужно уживаться в одном городе, и хотелось бы, чтобы тенденция была положительная, и мы бы двигались к благосостоянию всех общин.

Йоси Дейч: Я возражаю против любого предложения о разделе Иерусалима, вечной столицы еврейского народа, к которой евреи стремились тысячи лет. Для того, чтобы Иерусалим мог оставаться городом в его нынешних муниципальных границах, мы должны завершить процесс распространения суверенитета на все кварталы города, в том числе на "Восточный" Иерусалим. Жители арабских кварталов Иерусалима не хотят становиться гражданами палестинского государства, они хотят оставаться жителями Иерусалима. Вместе с этим мы должны помнить, что суверенитет проявляется не только в разговорах. Чтобы сохранить единство города, мы должны увеличивать инвестиции во всех кварталах столицы, в том числе в арабских. Я потребую от правительства разработать совместную программу развития арабских кварталов Иерусалима, как и следует из статуса суверенитета, которым мы располагаем во всех районах Иерусалима.

Зеэв Элькин: Я против любых планов раздела города и передачи некоторых его кварталов в руки Палестинской автономии, как предлагают левые в Израиле. Это будет убийством для города. 40% еврейского населения Иерусалима проживает за пределами "зеленой черты" в тесном соседстве с теми кварталами, о которых идет речь. Подобный шаг сделает жизнь в этих кварталах невыносимой, ситуация превратится в подобную той, которую мы сегодня наблюдаем на границе с сектором Газы. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы заблокировать такую идею, если она возникнет у какого-либо правительства.

Намерены ли вы баллотироваться на второй срок, если будете избраны? Намерены ли вы баллотироваться вторично, если проиграете?

Офер Беркович: Я единственный кандидат, в котором никто не сомневается – останется ли он в Иерусалиме в свете тех или иных результатов. Я родился и вырос в этом городе, вместе с коллегами по движению "Хиторерут" действовал на благо Иерусалима на протяжении последнего десятилетия и именно поэтому твёрдо верю в то, что одержу победу. Я полон сил, энергии и готовности работать на благо иерусалимцев. Право выбора всегда за ними.

Йоси Дейч: Для меня Иерусалим – это не транзитная станция и не трамплин для прыжка на следующую политическую должность. Я иерусалимец всей душой, и Иерусалим – миссия моей жизни. Я связан с Иерусалимом всеми нитями души, и хочу блага для всех жителей города. Я люблю непосредственное общение с жителями города, люблю повседневную городскую деятельность. Я не вижу себя, занимающимся чем-либо кроме деятельности на благо города и его жителей.

Зеэв Элькин: Вторая часть вопроса неактуальна, так как я собираюсь победить на этих выборах. Вообще же, я планирую как минимум две каденции. Разумеется, это зависит от поддержки избирателей – и сейчас, и через пять лет. Но я считаю, что мэр города должен строить долгосрочные планы, поэтому когда я для себя принимал решение баллотироваться, то сказал, что необходимо настраиваться на две каденции, то есть на десять лет на этой должности. После десяти лет мэр должен принять решение, есть ли у него силы продолжать в данной сфере или он начинает искать другое приложение сил, другую область общественной деятельности.





